iPhone 16 i 16 Pro. Makiety smartfonów Apple ujawniają zmiany

iPhone 16 Pro i iPhone 16 to smartfony Apple, które trafią do oferty później w 2024 r. Jakie zmiany wprowadzą? Rąbka tajemnicy uchylają nam makiety nowych telefonów. Na nich można dostrzec modyfikacje, które smartfony z serii iPhone 16 mają otrzymać względem zeszłorocznych modeli. Co nowego się pojawia?

iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 nie zadebiutują na dniach. Premiera nowych telefonów Apple planowana jest dopiero na wrzesień. Tymczasem już teraz, na kilka miesięcy przed oficjalnym debiutem, są one w ogniu przecieków. Tym razem mamy okazję obejrzeć makiety wszystkich czterech modeli, które ujawniają pewne zmiany. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Makiety modeli iPhone 16 i 16 Pro ujawniają zmiany

Apple planuje w tym roku pewne zmiany, które w przeciekach pojawiają się od dłuższego czasu. Obejmują one aparaty fotograficzne oraz boczną ramkę obudowy, gdzie dodano nowy przycisk „przechwytywania”. Zdjęcia prezentujące makiety opublikował w platformie X leaker Sonny Dickson, który w przeszłości serwował sprawdzone informacje z obozu giganta z Cupertino.

Makiety ujawniają, że Apple planuje cztery nowe smartfony, co akurat nie jest żadnym zaskoczeniem. Aparat fotograficzny modeli iPhone 16 i 16 Plus został przeprojektowany. Wyspa dla obiektywów jest mniejsza i ma postać pastylki. Kamery mają po dwa „oczka”, a pomiędzy nimi jest mikrofon. Dla diody doświetlającej LED miejsca zabrakło i została ona przesunięta na bok.

Następnie mamy dodatkowy przycisk. Otrzymają go wszystkie cztery smartfony z serii iPhone 16, a nie tylko modele z dopiskiem Pro. Znajduje się on po tej samej stronie, co włącznik, ale został umieszczony niżej. Ma on służyć m.in. do szybkiego uruchamiania kamery i trybu nagrywania wideo. Możliwe, że zastosowań będzie więcej, jak to jest w przypadku przycisku czynności z zeszłorocznych telefonów.

Przeprojektowany aparat modeli iPhone 16 z przyczyną

Zmiany, które Apple wprowadziło w kamerze tańszych smartfonów z serii iPhone 16, nie pojawiają się bez powodu. Firma umieściła oba obiektywy jeden pod drugim, bo w ten sposób chce zapewnić wsparcie dla nagrywania filmów przestrzennych, co pojawiło się już w modelach 15 Pro.

Natomiast wspomniany nowy przycisk ma być fizyczny, ale jego powierzchnia ma reagować na dotyk. To oznacza, że mogą pojawić się jakieś specjalne gesty. Plotki mówią o tym, że może to być możliwość korzystania z zoomu dla kamery. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się za kilka miesięcy. Do momentu premiery telefonów tego typu informacje pozostaną w sferze plotek, co warto mieć na uwadze.

Apple ma zaprezentować smartfony z serii iPhone 16 za kilka miesięcy. Pewnie nastąpi to w pierwszej połowie września 2024 r. Dokładny termin nie jest na razie znany.

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło