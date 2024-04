iOS 17.5 beta 1. Co nowego wprowadza nowa aktualizacja dla iPhone’a?

iOS 17.5 beta 1 to nowa aktualizacja poglądowej wersji oprogramowania dla iPhone’ów. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie brakuje, choć nie ma ich tak wiele, jak to było wraz z poprzednim uaktualnieniem. Mimo to iOS 17.5 beta 1 wprowadza zmiany i nowe funkcje, którym z pewnością warto się przyjrzeć.

iOS 17.5 beta 1 został udostępniony we wtorek. Apple oddało nowe uaktualnienie do testów po dłuższej przerwie. Nowa aktualizacja dla iPhone’ów wprowadza pewne zmiany oraz nowości. Zobaczmy, co nowego tu znajdziemy.

Co nowego w aktualizacji iOS 17.5 beta 1 dla iPhone’ów

Aktualizacja iOS 17.5 beta 1 wprowadza w końcu możliwość instalacji na iPhone’ach aplikacji pochodzących bezpośrednio ze stron internetowych deweloperów. Taka możliwość została udostępniona w krajach Unii Europejskiej. Funkcja nazywa się „Web Distribution” i Apple zapowiedziało ją w zeszłym miesiącu.

Deweloperzy chcący dać użytkownikom taką możliwość muszą spełniać pewne kryteria. Po pierwsze muszą zaakceptować nowe warunki z App Store. W konsekwencji będą musieli zapłacić opłatę za technologię podstawową w wysokości 0,50 euro za każdą pierwszą instalację roczną przekraczającą milion w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Oznacza to również dystrybucję oprogramowania, które spełnia wymagania stawiane przez firmę.

Wśród nowości przeciwdziałanie śledzeniu

Apple wprowadzając do oferty AirTaga spotkał się z krytyką. Wynikało to faktu, że mały gadżet umożliwiał śledzenie innych osób. Potem wprowadzono zmiany, które miały w jakimś stopniu temu zapobiegać. Wraz z iOS 17.5 beta pojawia się nowy system, którego istnienia doszukano się w kodzie oprogramowania.

Nowe rozwiązanie opracowywane przez Apple ma zapobiegać niechcianemu śledzeniu. Jest to efekt prac, które ogłoszono w zeszłym roku. Po nawiązaniu współpracy z Google nad projektem, którego celem jest stworzenie standardów, które pozwolą skuteczniej walczyć z tym problemem. Wygląda na to, co sugeruje kod źródłowy, że użytkownicy iPhone’ów będą mogli blokować w aplikacji Znajdź pobliskie trackery. Nawet gdy nie należą one do nich.

iOS 17.5 beta 1 wprowadza zmiany wizualne

Na koniec warto wspomnieć, że iOS 17.5 beta 1 zawiera pewne zmiany wizualne, które obejmują różne obszary oprogramowania. Dla przykładu w aplikacji Książki jest nowa ikonka odpowiedzialna za wyświetlanie postępu czytania. Przeprojektowano także widżet dla podcastów, gdzie pojawia się dynamiczny odcień.

Beta testy iOS 17.5 potrwają kilka tygodni. Dziś lub jutro aktualizacja trafi pewnie w ręce publicznych testerów. Na finalne wydanie tego uaktualnienia trzeba będzie poczekać do maja. Zbiegnie się to pewnie w czasie z wprowadzeniem do oferty nowych iPadów Pro oraz Air, które są w przygotowaniu i mają zadebiutować na początku przyszłego miesiąca.

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne