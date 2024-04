iOS 17.5 beta 1 dla iPhone’ów. Kiedy nowa aktualizacja Apple?

iOS 17.5 beta 1 to poglądowa aktualizacja oprogramowania, którą wypatrują testerzy. Kiedy Apple uruchomi program pilotażowy? Wszystko wskazuje na to, że nastąpi to na dniach. Wiemy już, jaki numer kompilacji ma iOS 17.5 beta 1 i sama premiera jest kwestią najbliższego czasu. Co nowego znajdziemy w tym wydaniu?