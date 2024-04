iOS 18. Pięć nowości, które Apple szykuje dla iPhone’ów

iOS 18 to duża aktualizacja dla iPhone’ów. Co nowego tu znajdziemy? Wybraliśmy pięć nowości, które szykuje Apple z myślą o własnych telefonach. Obejmują one funkcje oparte na AI czy nowe opcje dla ekranu domowego. Uaktualnienie iOS 18 zostanie zaprezentowane za kilka miesięcy, pierwszego dnia WWDC 2024.