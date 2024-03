iPad Pro 2024 z Apple M3 i ekranami OLED. Kiedy zobaczymy nowe tablety?

iPad Pro 2024 z Apple M3 to dwa nowe tablety, które szykuje gigant z Cupertino i do niedawna sądzono, że ich debiut odbędzie się w marcu. Premiera w tym miesiącu nie doszła do skutku i nic nie wskazuje na to, aby miało to ulec zmianie jeszcze dziś. Poczekamy nieco dłużej. Do kiedy? Nowe informacje na ten temat uzyskał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu firmy.

Kiedy nowe tablety iPad Pro z Apple M3?

Apple planuje wprowadzić do oferty nowe tablety iPad Pro 2024 z czipem M3 w drugim kwartale tego roku. Kiedy dokładnie? Z informacji, które przekazał Mark Gurman wynika, że ma to nastąpić na początku maja. To oznacza, że zapowiedź odbędzie się za kilka tygodni, ale dokładny termin nie jest na razie znany.

Gurman dodał, że partnerzy Apple już zwiększają własne wysiłki związane z dostawą komponentów dla nowych tabletów. Początkowy plan zakładał premierę urządzeń pod koniec marca lub na początku kwietnia. Doszło jednak do pewnych opóźnień i wiemy, czym one były spowodowane.

Opóźnienia związane z wprowadzeniem do oferty nowych tabletów iPad Pro 2024 wynikają przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwszym jest finalizacja oprogramowania, a drugim złożoność produkcji ekranów. Wiemy, że będą to pierwsze modele z wyświetlaczami OLED-owymi. Dotychczas producent stosował ekrany Retina wykonane w technologii LCD.

Tablety iPad Pro 2024 z nowymi akcesoriami

Wraz z nowymi tabletami iPad Pro z czipami Apple M3 zobaczymy także nowe akcesoria, co również ma wpłynąć na pobudzenie sprzedaży urządzeń. Pojawiła się przeprojektowana klawiatura Magic Keyboard oraz nowy ołówek elektroniczny Apple Pencil.

Tablety ukrywają się pod nazwami kodowymi J717, J718, J720 oraz J721. Dlaczego są aż cztery warianty? Wynika to z faktu, że oba modele mające ekrany o różnych przekątnych będą również opcjonalnie dostępne ze wbudowanymi modemami 5G, które zapewnią łączność z sieciami komórkowymi. Na tym nie koniec nowości.

Również na początku maja Apple planuje wprowadzić do oferty także inne nowe tablety. Są to modele z serii iPad Air 6, które otrzymają czipy M2. Ponadto pojawi się nowa wersja z większym ekranem o przekątnej 12,9 cala. Nie będą to jednak wyświetlacze OLED-owe, jak w modelach Pro, a wykonane w technologii LCD. Zmianie ma ulec orientacja przedniej kamery, która zostanie umieszczona na dłuższej krawędzi. W ten sposób firma chce dać do zrozumienia, że nowe tablety mają powalczyć o klientów z laptopami.

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło