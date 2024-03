iPhone 16 Pro otrzyma dodatkowy przycisk. Apple szykuje dwa nowe kolory

iPhone 16 Pro zostanie zaprezentowany dopiero we wrześniu 2024 r. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje. Obejmują one nowy przycisk oraz dwa kolory obudowy, które przygotowuje Apple. iPhone 16 Pro otrzyma dodatkowy przycisk do przechwytywania, który zostanie umieszczony na bocznej ramce telefonu.

iPhone 16 Pro i Max to dwa flagowce Apple na 2024 r., które zostaną zaprezentowane dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem nowe smartfony już są w ogniu przecieków. Ma pojawić się nowy przycisk, co mogliśmy już zobaczyć na schematach CAD. Ponadto w przygotowaniu są dwa nowe kolory obudowy.

Nowy przycisk w iPhone 16 Pro potwierdza case

Sonny Dickson umieścił na własnym profilu w platformie X zdjęcie, które widać poniżej. Prezentuje ono case dla modelu iPhone 16 Pro. Można dostrzec znajomo wyglądające elementy, w tym kształt wyspy dla aparatu fotograficznego, co nie ma ulec większym zmianom. Pojawia się jednak zupełnie nowy element w postaci dodatkowego wcięcia na bocznej ramce.

iPhone 16 Pro otrzyma nowy przycisk

Na bocznej ramce smartfona iPhone 16 Pro (i zapewne też modelu Max) pojawi się dodatkowy przycisk, który znajdzie się niżej. Po tej samej stronie, na której znajduje się włącznik. Jego kształt będzie dosyć podobny i jest podłużny. Do czego ma służyć ta kontrolka?

Apple planuje w nowych smartfonach dodać nowy przycisk, który ma odpowiadać za „przechwytywanie”. Domyślamy się, że będzie to skrót uruchamiający aparat fotograficzny czy pozwalający szybko rozpoczynać nagrywanie wideo. Możliwe, że będzie konfigurowalny i to oznacza, że użytkownik będzie w stanie sam przypisać mu akcje.

iPhone 16 Pro otrzyma dwa nowe kolory

Apple z myślą o smartfonach iPhone 16 Pro planuje również dodać dwa nowe kolory obudowy. Są to Space Black oraz Rose. Pozostałe to obecne biały oraz szary. Zniknie opcja niebieska, a dotychczasowa czarna zostanie zastąpiona nowym odcieniem. Coś może być na rzeczy, bo to samo źródło w zeszłym roku udostępniło trafne informacje związane z kolorystyką modeli 15 Pro, co później znalazło odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Źródło wspomina również, że odcienie naturalnego tytanu oraz biały będą nieco różnić się względem tych zeszłorocznych. Mają to być jednak dosyć subtelne zmiany, a nie rewolucyjne. Ten drugi ma być bardziej zbliżony do odcienia, który znamy już z modelu 14 Pro z 2022 r.

iPhone 16 Pro otrzyma łącznie cztery kolory obudowy

To nie pierwszy raz, gdy słyszymy o nowych kolorach obudowy dla smartfonów iPhone 16 Pro. Kilka tygodni temu pojawiły się informacje o dwóch odcieniach, które nazwano wtedy „Desert Titanium” oraz „Titanium Gray”. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się pewnie dopiero we wrześniu.

