Apple A18 Pro dla iPhone 16 Pro w benchmarku. Jaką oferuje wydajność?

Apple A18 Pro to procesor, który znajdzie się pod obudową smartfonów iPhone 16 Pro. Jakiś czas temu znaleziono pierwsze jego benchmarki. Teraz pojawiły się nowe. Dzięki temu dowiadujemy się, jaką wydajność zaoferuje nowy czip. Choć warto mieć na uwadze, że na razie dotyczy to testowych wersji układu, jak i oprogramowania, a więc finalnie może być lepiej.

Benchmarki Apple A18 Pro ujawniają wydajność czipu

Wczesne benchmarki układu Apple A18 Pro pochodzą z bazy popularnego Geekbench (5 i 6). W nowszej wersji procesor w teście jednego rdzenia wykręcił 3570 punktów. W Multi-Core wynik to 9310 punktów. To o 22 proc. oraz 28 proc. lepsza wydajność w porównaniu do A17 Pro z iPhone’ów 15 Pro.

Wydajność jest więc już na niezłym poziomie. Tym bardziej, że pewne przecieki sugerowały, że czip Apple A18 Pro względem A17 może być tylko o około kilkanaście procent szybszy. Wczesne benchmarki pokazują jednak, że ma być lepiej.

Nowy czip dla smartfonów iPhone 16 Pro ma ponadto dostać układ graficzny GPU, który ponownie składa się z 6 rdzeni. Co nie zmienia faktu, że z pewnością zaoferuje znacznie lepszą wydajność w porównaniu do A17.

iPhone 16 Pro z procesorem od TSMC

Procesory mające trafić pod obudowę smartfonów iPhone 16 Pro zostaną wykonane w 3-nm litografii przez tajwańskie przedsiębiorstwo TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). Nie będzie to jednak ten sam proces, który wykorzystano w układach A17 (o nazwie N3B), a udoskonalony N3E. Pozwoliło to na wprowadzenie usprawnień, które zaowocują lepszą sprawnością energetyczną, a przy okazji wzrostem wydajności.

Układy Apple A18 we wszystkich modelach iPhone 16

Apple w tym roku planuje powrót do strategii, którą stosował przed laty. Mowa o umieszczaniu tych samych procesorów we wszystkich modelach telefonów. W ostatnim czasie najnowsze czipy trafiały do modeli Pro. Natomiast dwa tańsze miały układy poprzedniej generacji. W tym roku ma to ulec zmianie.

Wszystkie cztery smartfony z serii iPhone 16 dostaną czipy Apple A18. Nie ma jednak pewności, że nie będą one dostępne w dwóch wariantach. Na przykład dwa droższe smartfony mogą dostać nieco lepszy układ z dopiskiem Pro w nazwie. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się za kilka miesięcy. Produkcja układów ma rozpocząć się w maju. Natomiast nowych telefonów na masową skalę w sierpniu. Rynkowa premiera planowana jest na wrzesień.

