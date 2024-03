iOS 18 wprowadzi nowości obejmujące ekran domowy. Rewolucja na iPhone’ach?

iOS 18 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, która wprowadzi wiele nowości. Wśród nich są zmiany, które obejmują ekran domowy. Będzie on bardziej konfigurowalny niż dotychczas. Ponadto iOS 18 ma umożliwić zmianę położenia ikonek względem standardowej siatki na ekranie dostępnej na ekranie początkowym.

iOS 18 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, która wprowadzi wiele nowości. Wśród nich są zmiany, które obejmą ekran domowy telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Informacje na ten temat uzyskał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu giganta z Cupertino. Czego mamy się spodziewać?

Z iOS 18 iPhone otrzyma nowy ekran domowy

Pewne elementy oprogramowania iPhone’ów nie uległy większym zmianom do dawna. Jednym z takich z pewnością jest ekran domowy. Co prawda Apple wprowadziło tam w ostatnim czasie widżety, ale poza tym większe modyfikacje się nie pojawiły. Ma to ulec zmianie wraz z aktualizacją iOS 18, która zostanie udostępniona dla wszystkich użytkowników w drugiej połowie 2024.

Ekran domowy, który zostanie wprowadzony do iPhone’ów wraz z aktualizacją iOS 18, ma być bardziej konfigurowalny. To oznacza, że użytkownik będzie go mógł bardziej dostosować pod kątem własnych preferencji. Gurman nie wdał się jednak w szczegóły i dodatkowych informacji na ten temat nie przekazał. Zrobił to jednak serwis Macrumors, który powołuje się na własne źródła.

Apple pozwoli swobodniej zmieniać położenie ikonek

iPhone’y oczywiście już teraz pozwalają na przestawianie ikonek aplikacji. Niestety tylko w obrębie niewidocznej siatki, która ustala ich wzór na ekranie. Aktualizacja iOS 18 ma wprowadzić większe zmiany w tym zakresie. Czego można się spodziewać?

Z informacji przekazanych przez serwis Macrumors wynika, że Apple planuje pod tym względem dać użytkownikom większą swobodę. Co prawda układ nadal ma być powiązany z niewidoczną na ekranie siatką, ale pojawią się dodatkowe opcje. Wymienia się możliwość tworzenia pustych przestrzeni czy wierszy lub kolumn pomiędzy ikonami.

Aktualizacje watchOS 11 i visionOS 2.0

Uaktualnienie iOS 18 dla iPhone’ów to tylko jeden z nowych systemów operacyjnych, które przygotowuje Apple. Gurman wspomniał również o dwóch innych aktualizacjach na inne kategorie sprzętów. Są to watchOS 11 dla smartwatchy z logo nadgryzionego jabłka oraz visionOS 2.0 dla gogli Vision Pro.

Gurman uważa, że aktualizacja watchOS 11 dla zegarków Apple Watch nie będzie rewolucyjną. Określił ją słowami „dość niewielka”. Natomiast gogle Vision Pro mają otrzymać w tym roku uaktualnienie visionOS 2.0, które powstaje pod nazwą kodową Constellation.

Zapowiedzi nowego oprogramowania spodziewajmy się czerwcu. Podczas keynote otwierającego konferencję WWDC24. Potem rozpoczną się beta testy. Natomiast finalne aktualizacje użytkownicy zgodnych urządzeń powinni otrzymać w okolicy września.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło