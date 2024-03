iPad Air 6 z Apple M2 to nowy tablet z iPadOS. Jakie nowości wprowadzi to urządzenie? Wybraliśmy ważne zmiany i nowe rozwiązania, które znajdą się w tym modelu. Wiemy, że iPad Air 6 otrzyma nie tylko nowy procesor Apple M2. Udoskonaleń będzie więcej i tablet ma być dostępny w opcji z większym ekranem.

iPad Air 6 z Apple M2 to nowy tablet, który zadebiutuje w bardzo niedługim czasie. Sprzęt był już obiektem mnóstwa przecieków i wiemy, że rynkowa premiera ma odbyć się w kwietniu. Wtedy urządzenie ma być dostępne w sprzedaży. Jakie nowości wprowadzi?

Szybszy procesor Apple M2

iPad Air 6 otrzyma nowy procesor i tym czipem jest Apple M2, który znajduje się w obecnie dostępnej generacji Pro tabletów z logo nadgryzionego jabłka. Czym różni się ten układ względem starszego M1?

Apple M2 ma rdzenie CPU, które oferują do 18 proc. lepszą wydajność w porównaniu do M1. Jeszcze lepiej sytuacja wygląda w przypadku obliczeń graficznych. GPU jest do 35 proc. szybszy. Ponadto o 50 proc. zwiększono przepustowość pamięci oraz poprawiono efektywność energetyczną.

iPad Air 6 otrzyma czip Apple M2

Ponadto Apple w czipie M2 umieściło lepszy układ Neural Engine, który oferuje o 40 proc. lepszą wydajność w porównaniu do M1. Procesor składa się z ponad 20 mld tranzystorów i został wykonany w 5-nm litografii. Przepustowość pamięci wynosi 100 GB/s.

iPad Air 6 ma przeprojektowane aparaty

iPad Air 6. generacji otrzyma zmiany obejmujące aparaty fotograficzne. Ten główny na pleckach zostanie przeprojektowany i jego elementy zostaną umieszczone na wyspie w kształcie pastylki. Podobna zmiana planowana jest z myślą o iPhone’ach 16. Obiektyw pewnie będzie współpracować z 12-megapikselowym sensorem, a pod nim znajdzie się mikrofon.

Natomiast przednia kamerka zmieni położenie. Zostanie umieszczona na dłuższej krawędzi. Apple chce w ten sposób zasugerować zmianę orientacji w pracy z własnymi tabletami z pionowej na poziomą, co ma też przybliżyć je bardziej do laptopów.

Wśród nowości większy ekran

Wśród najważniejszych nowości z tabletu iPad Air 6 nie w sposób zapomnieć o nowej wersji tego sprzętu z większym ekranem. Dotychczas urządzenia były dostępne w jednym rozmiarze. Wraz z nowym modelem ulegnie to zmianie i do wyboru będzie także wariant z 12,9-calowym wyświetlaczem, który znamy z wersji Pro.

To duża zmiana, która na pewno cieszy. Jednak może sprawić, że sprzedaż większych iPadów Pro nieco spadnie, co producent zapewne ma na uwadze. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Znana specyfikacja techniczna tabletu widoczna jest niżej.

iPad Air 6 z Apple M2 – specyfikacja techniczna

10,9″ lub 12,9″ ekran Liquid Retina

procesor Apple M2

8 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka Facetime – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

modem 5G (opcjonalnie)

stereofoniczne głośniki

złącze USB C

iPadOS 17

