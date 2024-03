MacBook Pro 2025 z czipem Apple M4. Jakie nowości wprowadzi laptop?

MacBook Pro 2025 z Apple M4 to nadchodzący laptop giganta z Cupertino. Prace nad komputerem już trwają, ale prędko w ofercie go nie zobaczymy. Jakie nowości wprowadzi to urządzenie? Nowy MacBook Pro z czipem Apple M4 z pewnością zaoferuje lepszą wydajność, ale na tym zmiany zapewne się nie zakończą.

MacBook Pro 2025 z czipem Apple M4 to nowy laptop firmy, który z czasem pojawi się w miejscu modeli z układami M3. Okazuje się, że gigant z Cupertino rozpoczął już prace nad tym komputerem, ale z pewnością nie znajdują się one jeszcze na zbyt dużym stopniu zaawansowania. Czego powinniśmy się spodziewać?

Czip Apple M4 wprowadzi różne udoskonalenia

Apple M4 to procesor, który trafi m.in. do nowych laptopów z serii MacBook Pro, ale nie tylko. Z czasem układ znajdziemy również w iPadach. Co wiemy o nowym czipie? Na razie bardzo niewiele, bo Mark Gurman, który ujawnił informacje o rozpoczęciu prac, nie przedstawił zbyt wiele szczegółów.

Czip Apple M4 będzie układem wykonanym w 3-nm litografii i spodziewajmy się, że jego produkcją ponownie zajmie się tajwańskie TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). Specyfikacja procesora na razie owiana jest tajemnicą. Możemy jednak spodziewać się od kilkunastu do kilkudziesięciu procent lepszej wydajności w porównaniu do M3. Na szczegóły przyjdzie nam jednak poczekać.

Jeśli firma zachowa dotychczasowy harmonogram wprowadzania na rynek nowych czipów, to Apple M4 i pierwsze komputery z tym układem, powinny zadebiutować w pierwszej połowie 2025 r. Debiut M3 odbył się jesienią zeszłego roku. Procesor powinien bazować na rozwiązaniach z SoC A18 dla tegorocznych iPhone’ów 16, które zadebiutują we wrześniu i z pewnością wprowadzi także bardzo wydajny Neural Engine, który jest wykorzystywany do wyspecjalizowanych zadań, w tym dla sztucznej inteligencji.

Laptop MacBook Pro 2025 dopiero za rok

Skoro procesor Apple M4 ma być gotowy do wprowadzenia na rynek dopiero w pierwszej połowie przyszłego roku, to wtedy również spodziewajmy się premiery nowych laptopów z serii MacBook Pro 2025. Oczywiście w ofercie pojawi się kilka wariantów komputera. Z ekranami o przekątnych 14 i 16 cali oraz procesorami o różnej wydajności, a więc ich wersjami Pro i Max.

Specyfikacja techniczna MacBooka Pro 2025 nie jest na razie znana. To samo dotyczy designu, który może pozostać niezmieniony lub też pojawią się zmiany we wzornictwie. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Do premiery pozostało jeszcze sporo i z pewnością o nowych maszynach do momentu debiutu usłyszymy jeszcze nie raz. Tymczasem nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w nieco cierpliwości oraz czekać na więcej szczegółów.

