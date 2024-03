Apple A18 dla iPhone 16 Pro może nieco rozczarować

Apple A18 dla smartfonów iPhone 16 Pro oraz dwóch tańszych modeli, to procesor, który pod pewnymi względami może nieco rozczarowywać. Chodzi o wydajność. Moc Apple A18 będzie prawdopodobnie poniżej oczekiwań. Co nie zmienia faktu, że telefony iPhone 16 Pro zaoferują dużą moc i tego nikt im nie odmówi.

Apple A18 to procesor, który ma trafić do smartfonów iPhone 16 Pro, ale nie tylko. Plotki mówią o tym, że w 2024 r. wszystkie nowe telefony z iOS dostaną ten sam czip. Jaką zaoferuje wydajność? Ta niestety może być nieco poniżej oczekiwań części użytkowników.

Apple A18 z modeli iPhone 16 Pro tylko nieco szybszy

W tym roku nie mamy spodziewać się zbyt dużego skoku wydajności względem zeszłorocznego czipa. Układ Apple A18 dla smartfonów iPhone 16 ma zaoferować tylko o około 10 proc. większą moc. Nie będzie to więc zbyt duża różnica w porównaniu do A17 Pro. Czy to jednak ma aż tak duże znaczenie?

Wszystkie modele iPhone 16 mają dostać czip Apple A18

Pamiętajmy, że iPhone’y od lat dostają coraz szybsze procesory, a przy okazji nie potrzebują wyolbrzymionego rozmiaru pamięci operacyjnej dla wydajnej oraz płynnej pracy. W tym roku nie będzie inaczej i nawet jeśli A18 będzie tylko o 10 proc. szybszy względem A17, to i tak zapewni bardzo dużą wydajność.

Ponadto firma skupi się pewnie na specyficznych zadaniach. Dlatego spodziewajmy się bardzo potężnego czipu Neural Engine dla sztucznej inteligencji oraz wyspecjalizowanej pracy.

źródło: opracowanie własne