iOS 17.4.1. Nowa aktualizacja dla iPhone’ów z poprawkami

iOS 17.4.1 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów. Jakie nowości tu znajdziemy? Tym razem Apple szykuje poprawki błędów. Oprogramowanie powinno zostać udostępnione w niedługim czasie. Wynika to z faktu, że Apple już testuje aktualizację iOS 17.4.1 wewnątrz firmy i wkrótce powinna ona być gotowa dla wszystkich.

iOS 17.4.1 to uaktualnienie uzupełniające dla dużego oprogramowania dla iPhone’ów z numerkiem 17.4. Zostało ono udostępnione w zeszłym tygodniu i wniosło przede wszystkim ważne zmiany z punktu widzenia użytkowników z krajów Unii Europejskiej. Niestety przy okazji pojawiły się pewne problemy. Nowa łatka powinna wprowadzić poprawki.

Aktualizacja iOS 17.4.1 wprowadzi poprawki błędów

Uaktualnienie iOS 17.4.1 nie wniesie nowości. Tym razem Apple szykuje poprawki znalezionych błędów oraz problemów. Skąd to wiemy? Serwis Macrumors zarejestrował we własnych logach odwiedziny z iPhone’ów z tym właśnie oprogramowaniem. Oczywiście są to telefony pracowników giganta z Cupertino, którzy testują łatkę przed publiczną premierą dla wszystkich użytkowników. Odbywa się to jednak w zamkniętym gronie i do tego systemu zewnętrzni testerzy dostępu nie mają.

Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie poprawki wprowadzi aktualizacja iOS 17.4.1. Wiemy, że w obecnej wersji oprogramowania istnieją problemy związane z czasem pracy na baterii. Wybrani użytkownicy iPhone’ów skarżą się na problemy dotyczące skróconego działania akumulatora. Pojawiają się nawet pojedyncze doniesienia dotyczące wyłączania się smartfonów nawet w przypadku poziomu naładowania przekraczającego 50 proc.

Serwis Macrumors w przeszłości dostarczał sprawdzone informacje dotyczące pomniejszych łatek dla iPhone’ów. Tak było m.in. w przypadku aktualizacji z numerkami od 17.0.3 do 17.3.1, które były udostępniane w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Uaktualnienie iOS 17.4.1 jest więc w zasadzie niemal pewne i jego wydanie jest kwestią najbliższych dni.

Uaktualnienie iOS 17.4.1 na iPhone’ach przed wersją 17.5

Apple obecnie pracuje nad większą aktualizacją dla iPhone’ów. Jest to uaktualnienie z numerkiem 17.5. To większy patch, gdzie spodziewamy się pewnych nowości i wkrótce powinien zostać on udostępniony w poglądowej wersji beta. Niedługo po tym dowiemy się, jakie nowości szykuje gigant z Cupertino. Na finalne uaktualnienie poczekamy sobie pewnie co najmniej do kwietnia.

Natomiast aktualizacja iOS 17.4.1 to mniejszy patch z poprawkami błędów, który zostanie udostępniony jeszcze w tym miesiącu. Serwis źródłowy twierdzi, że powinno to nastąpić jeszcze w obecnym lub najpóźniej przyszłym tygodniu. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na więcej informacji. Poznamy je zapewne w bardzo niedługim czasie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne