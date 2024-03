iOS 17.4 sprawia problemy. Na co skarżą się użytkownicy iPhone’ów?

iOS 17.4 to aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło wcześniej w tym miesiącu zgodnie z zapowiedziami. Uaktualnienie wprowadziło różne nowości oraz rozwiązywało pewne błędy, w tym związane z zabezpieczeniami telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Niestety wybrani użytkownicy skarżą się na problemy, które pojawiły się po instalacji nowego oprogramowania z marca. Czym one się objawiają?

Użytkownicy iOS 17.4 skarżą się na problemy z baterią

Wybrani użytkownicy iPhone’ów, którzy już zainstalowali aktualizację iOS 17.4 udostępnioną kilka dni temu, skarżą się najczęściej na jeden bug. Problemy obejmują czas pracy na jednym naładowaniu baterii. Skargi pojawiają się na mediach społecznościowych, w tym platformie X (dawniej Twitter), czego przykład widoczny jest poniżej.

NIE AKTUALIZUJ DO IOS 17.4 To pułapka😭😭😭 bateria będzie się rozładowywać szybko jak miłość bez pieniędzy — pisze na platformie X użytkownik o nicku Simply_Mugisha

Podobnych skarg jest więcej, choć nie wydaje się, że jest to nagminny problem. Choć warto dodać, że część osób twierdzi, że ich urządzenie potrafi się wyłączyć nawet przy poziomie naładowania przekraczającym poziom 50 proc. Pamiętajmy, że iPhone’y czasem wymagają dnia lub dwóch na ustabilizowanie pracy baterii po instalacji uaktualnienia. Jeśli jednak doskwierają wam tego typu problemy dłużej, to tymczasowo (do momentu, aż Apple zareaguje na zgłoszenia), można wykorzystać sprawdzone porady i triki, które wpływają na wydłużenie żywotności smartfona na jednym naładowaniu. Lepsze to niż rozłożenie rąk.

W drodze może być aktualizacja iOS 17.4.1

Apple pewnie przygląda się problemom z baterią po instalacji nowego uaktualnienia dla iPhone’ów i zapewne będzie starało się zaradzić. Jeśli błędy są rzeczywiście poważne i dokuczliwe, to firma najpewniej nie będzie czekała kilku kolejnych tygodni. Do momentu, aż zostanie udostępniona aktualizacja z numerkiem 17.5, której wkrótce spodziewamy się w poglądowej wersji beta. To oprogramowanie będzie pewnie gotowe najwcześniej w kwietniu.

Jeśli tak, to jeszcze w marcu może pojawić się mniejsza aktualizacja z poprawkami błędów. W tym związanych z problemami z baterią. Mowa oczywiście o łatce iOS 17.4.1, która może zostać udostępniona w nieodległym czasie. Na razie jednak to nic pewnego, a samo Apple milczy w tym temacie. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Jeśli taki patch rzeczywiście jest w drodze, to za jakiś czas zostanie to potwierdzone, choć niekoniecznie poprzez oficjalne kanały producenta.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne