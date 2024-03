iPhone 16 Pro ma znajomy design. Apple dodało nowy element

iPhone 16 Pro ma otrzymać zmiany. W sieci pojawiły się rendery CAD, które ujawniają plany Apple. Nie są one jednak radykalne. Grafiki prezentują znajomy design, ale pojawia się zupełnie nowy element. Apple w modelach iPhone 16 Pro planuje umieścić dodatkowy przycisk, który ma uruchamiać aparat fotograficzny.

iPhone 16 Pro i 16 Pro Max według dotychczasowych plotek miały wprowadzić duże zmiany. Związane m.in. z większymi ekranami. Mógł też pojawić się odświeżony design, co sugerowały pewne przecieki. Tymczasem mamy okazję obejrzeć rendery CAD oparte na schematach. Te ujawniają mniej radykalne modyfikacje, ale można dostrzec zupełnie nowy element.

Rendery CAD iPhone 16 Pro ujawniają znajomy design

Apple wraz z modelami iPhone 16 Pro nie planuje większych zmian obejmujących design telefonów. Wygląd smartfonów będzie dosyć zbliżony do poprzedniej generacji, co pewnie dla wielu klientów jest plusem. Potwierdzają to rendery CAD mniejszego smartfona, które zostały udostępnione przez serwis źródłowy.

Rendery CAD iPhone 16 Pro ujawniają znajomy design

Grafiki smartfona iPhone 16 Pro ujawniają ekran, który nadal ma przekątną około 6,1 cala, a więc ta nie będzie większa, choć sugerowały to pewne przecieki. Następnie mamy podobnie zaprojektowany aparat fotograficzny, ale zostanie on udoskonalony. Obiektyw ultraszerokokątny ma dostać 48-megapikselowy zoom, a teleobiektyw zostanie zapożyczony z modelu Max.

Apple umieściło nowy element

iPhone 16 Pro otrzyma nowy element na bocznej ramce. To dodatkowy przycisk, który w plotkach pojawiał się pod nazwą Capture. Ma on odpowiadać za uruchamianie aparatu fotograficznego, ale nie tylko. Pozwoli również na szybkie dostosowanie zoomu czy fokusu. Widzimy, że został on umieszczony na tym samym boku, gdzie jest włącznik.











Z drugiej strony ramki widać trzy przyciski. Dwa z nich odpowiadają za dostosowywanie głośności, a trzecim jest przycisk czynności wprowadzony w zeszłorocznych modelach. Jest on jednak nieco większy. Wymiary telefonu to 149,6 × 71,4 × 8,4 mm. Z każdej strony jest on więc nieco większy od poprzednika, co pozwala nam m.in. sugerować, że pod obudową znajdzie się bateria o nieco zwiększonej pojemności, ale o tym przekonamy się z czasem.

Premiera smartfonów iPhone 16 Pro we wrześniu

Widzimy, że ogólny design smartfonów z serii iPhone 16 Pro nie uległ większym zmianom. Najważniejszą nowością w konstrukcji jest nowy przycisk. Apple planuje zaprezentować nowe telefony z iOS we wrześniu, a więc do premiery pozostało jeszcze sporo czasu i do tego momentu urządzenia będą jeszcze obiektem całego mnóstwa przecieków.

Większe zmiany wizualne mają pojawić się wraz z tańszymi iPhone’ami 16, które również mają otrzymać nowe przyciski oraz przeprojektowane aparaty fotograficzne z mniejszą wyspą w kształcie pastylki.

Przeczytaj także: iOS 18 i macOS 15 wprowadzą nowe funkcje dostępności

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: 91mobiles