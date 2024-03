iOS 18 i macOS 15 wprowadzą nowe funkcje dostępności

iOS 18 i macOS 15 to systemy operacyjne, które Apple zapowie w trakcie WWDC 2024. Wraz z nimi pojawią się nowe funkcje obejmujące dostępność, na co firma kładzie nacisk. Będą to zupełnie nowe opcje, jak i udoskonalenia dla dotychczasowych. Co nowego zobaczmy w iOS 18 oraz macOS 15 na czerwcowym keynote?

iOS 18 i macSO 15 to dwa systemy operacyjne, które Apple zaprezentuje w czerwcu. Nastąpi to w trakcie keynote otwierającego konferencję WWDC 2024. Producent szykuje różne nowe funkcje. Teraz dowiadujemy się, że część z nich obejmie dostępność, co firma stara się udoskonalać każdego roku.

Nowe funkcje obejmujące dostępność w iOS 18 i macOS 15

Apple wraz z aktualizacjami iOS 18 oraz macOS 15 planuje wprowadzić nowe funkcje z zakresu dostępności. Pierwszy z systemów operacyjnych powstaje pod nazwą kodową Crystal. Natomiast oprogramowanie dla Maców ma kryptonim Glow. Wiemy, że w tym drugim nie pojawią się większe zmiany obejmujące wygląd i ma to nastąpić w późniejszym czasie.

Wśród nowości pojawią się adaptacyjne skróty głosowe. Ta funkcja pozwoli użytkownikom przypisać unikalną wypowiadaną frazę do ustawienia dostępności, co będzie możliwe za sprawą tworzenia niestandardowych fraz. Umożliwi to sterowanie VoiceOver, głosowym, powiększanie i więcej.

Natomiast dla Live Speech Apple szykuje nową sekcję z kategoriami tworzonymi przez użytkowników, gdzie będzie można organizować frazy. Możliwe będzie nadanie jej nazwy oraz wybór jednej z około 20 różnych ikonek.

Więcej aplikacji umożliwi zmianę rozmiaru tekstu

Apple wraz z iOS 18 i macOS 15 planuje również wprowadzić możliwość zmiany rozmiaru tekstu do kolejnych aplikacji. Nie jest to nowa funkcja, bo już istniejąca. Można z niej korzystać m.in. w Wiadomościach, Poczcie, Kalendarzu czy Notatkach. Tegoroczne aktualizacje uzupełnią je o:

Książki

Aktualności

Giełda

Porady

Pogoda

Zapowiedź iOS 18 i macOS 15 coraz bliżej

Oficjalna premiera systemów operacyjnych iOS 18 dla iPhone’ów oraz macOS 15 dla komputerów Mac odbędzie się za około trzy miesiące. Powinno to nastąpić pierwszego dnia konferencji WWDC 2024, której spodziewamy się w pierwszej połowie czerwca. Wtedy Apple zaprezentuje światu najważniejsze nowości i nowe funkcje, które to potem zostaną udostępnione w postaci aktualizacji.

Niedługo po keynote otwierającym WWDC 2024 Apple odda pierwsze wersje beta nowych systemów operacyjnych w ręce deweloperów, którzy będą mogli zapoznać się z nowościami jako pierwsi. Publiczny program pilotażowy powinien rozpocząć się w lipcu. Natomiast finalne aktualizacje zostaną udostępnione w okolicy września. Wraz z iPadOS i tvOS 18 oraz watchOS 11, których spodziewamy się w podobnym czasie.

źródło: Macrumors