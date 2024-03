iPhone 16 otrzyma zmiany. Rendery CAD ujawniają nowy przycisk.

iPhone 16 to smartfon Apple, który otrzyma różne zmiany. Do sieci przedostały się rendery CAD, które ujawniają zarys wyspy dla aparatu, co pokrywa się z wcześniejszymi plotkami. Ponadto telefon otrzyma nowy przycisk. Znajdzie się on na boku obudowy modelu iPhone 16 i ma on uruchamiać kamerę urządzenia.