iPhone SE 4. Rendery CAD ujawniają design smartfona Apple

iPhone SE 4 to nadchodzący smartfon Apple, którego premiera ma odbyć się w 2025 r. Jaki będzie design nowego telefonu? Ujawniają nam to rendery, które bazują na schematach CAD urządzenia. Wygląda na to, że Apple iPhone SE 4 jednak nie otrzyma ekranu z dynamiczną wyspą. Ma to być wyświetlacz z notchem.

iPhone SE 4 to smartfon Apple, który w przeciekach pojawia się od dawna. Premiera tego telefonu planowana jest na pierwszą połowę 2025 r. Do tej pory widzieliśmy już kilka projektów tego urządzenia, które różniły się pomiędzy sobą istotnymi szczegółami. Teraz mamy okazję zobaczyć nowe rendery oparte na schematach CAD, które ujawniają design.

Rendery CAD smartfona iPhone SE 4 pokazują znajomy design

Serwis 91mobiles uzyskał rendery oparte na schematach CAD smartfona iPhone SE 4, a dokładniej jednego z jego prototypów. Apple ma ich kilka i pod uwagę brane są różne rozwiązania oraz design. Ten tutaj nawiązuje do tego, co najbardziej przypomina model Xr. Są jednak pewne różnice w wyglądzie.

Rendery CAD smartfona Apple iPhone SE 4 ujawniają design jednego z prototypów.

iPhone SE 4 na renderach udostępnionych przez serwis źródłowy przypomina model Xr. Zwłaszcza z przodu, gdzie znajduje się ekran z notchem. Apple bierze pod uwagę także dynamiczną wyspę, ale w tym projekcie wykorzystano wyświetlacz z poprzednim rozwiązaniem. Następnie mamy pojedynczy aparat fotograficzny, ale dioda doświetlająca LED i mikrofon znajdują się w innych miejscach w porównaniu do modelu Xr.

Ramka telefonu również nie przypomina tej z modelu Xr. Jest bardziej płaska i nawiązuje do designu, który Apple obrało kilka lat temu. Można też dostrzec złącze USB C, które zastąpi Lightning również w tej serii. Oczywiście nie ma też przycisku z Touch ID. Ta funkcja też zostanie pogrzebana na rzecz Face ID. Na bokach można również dostrzec przyciski głośności oraz włącznik.

Apple iPhone SE 4 może wyglądać inaczej

Pamiętajmy, że iPhone SE 4 nie został jeszcze sfinalizowany. Nastąpi to za kilka miesięcy. Najpóźniej w drugiej połowie tego roku, bo zimą 2025 r. powinna ruszyć produkcja. Po to, aby urządzenie było gotowe do wprowadzenia do oferty w marcu lub kwietniu. Dlatego nie wiadomo, na co finalnie zdecyduje się producent i jak będzie wyglądało to urządzenie, co warto mieć na uwadze.











Tak może wyglądać Apple iPhone SE 4

Osobiście skłaniam się do tego, że iPhone SE 4 rzeczywiście będzie nawiązywać do starszych modeli z notchem. Implementacja ekranu z dynamiczną wyspą może mieć zbyt dłuży (negatywny) wpływ na sprzedaż tańszych modeli 16. Tym bardziej, że najpewniej otrzymają one ten sam procesor Apple A18 oraz główny aparat z 48-megapikselowym sensorem. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero za około rok, bo dopiero wtedy spodziewamy się premiery tego telefonu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: 91mobiles