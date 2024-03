iOS 17.4 i iPadOS 17.4 dostępne. Co nowego z aktualizacją?

iOS 17.4 i i iPadOS 17.4 to nowe uaktualnienia dla sprzętów z logo nadgryzionego jabłka. Co nowego wprowadza aktualizacja? Najwięcej nowości otrzymali właściciele iPhone’ów. iOS 17.4 oraz iPadOS 17.4 są już dostępne dla wszystkich użytkowników sprzętów Apple.

iOS 17.4 i iPadOS 17.4 to nowe uaktualnienia dla iPhone’ów oraz tabletów iPad, które zostały udostępnione dla wszystkich użytkowników zgodnie z zapowiedziami. Nastąpiło to po kilku dniach od wydania wersji RC. Co nowego tu znajdziemy? Aktualizacja wprowadza pewne nowości. Oficjalnej wykazy zmian widać niżej.

Aktualizacja iOS 17.4 – co nowego

Emoji

Nowe emoji grzyb, feniks, limonka, zerwany łańcuch i trzęsące się głowy są teraz dostępne na klawiaturze emoji

18 osób i emoji ciała umożliwiają zwrócenie się do nich w dowolnym kierunku

Podcasty Apple

Transkrypcje umożliwiają śledzenie odcinka z tekstem zsynchronizowanym z dźwiękiem w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim i niemieckim

Tekst odcinka można przeczytać w całości, wyszukać słowo lub frazę, kliknąć, aby odtworzyć od określonego miejsca i wykorzystać funkcje ułatwień dostępu, takie jak rozmiar tekstu, zwiększenie kontrastu i VoiceOver

Ta aktualizacja zawiera następujące ulepszenia i poprawki błędów:

Funkcja rozpoznawania muzyki umożliwia dodawanie zidentyfikowanych utworów do list odtwarzania i biblioteki Apple Music, a także Apple Music Classical

Siri ma nową opcję ogłaszania otrzymywanych wiadomości w dowolnym obsługiwanym języku

Ochrona skradzionego urządzenia obsługuje opcję zwiększonego bezpieczeństwa we wszystkich lokalizacjach

Stan baterii w Ustawieniach pokazuje liczbę cykli baterii, datę produkcji i pierwsze użycie w modelach iPhone’a 15 i iPhone’a 15 Pro

Identyfikacja połączeń wyświetla zweryfikowaną przez Apple nazwę firmy, logo i nazwę działu, jeśli są dostępne

Aktualizacje biznesowe w Wiadomościach dla Firm dostarczają wiarygodnych informacji o stanie zamówienia, powiadomieniach o lotach, alertach o oszustwach i innych transakcjach, na które się zgodzisz

Numery kart wirtualnych Apple Cash umożliwiają płacenie Apple Cash u sprzedawców, którzy nie akceptują jeszcze Apple Pay, poprzez wpisanie numeru z aplikacji Wallet lub skorzystanie z funkcji automatycznego wypełniania w przeglądarce Safari

Rozwiązuje problem polegający na tym, że zdjęcia kontaktów w Find My są puste

Rozwiązuje problem występujący u użytkowników Dual SIM, w wyniku którego numer telefonu zmienia się z podstawowego na dodatkowy i jest widoczny dla grupy, do której wysyłali wiadomości

Aktualizacja iOS 17.4 wprowadza sporo nowości. Co nowego?

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Aby uzyskać informacje na temat zawartości związanej z bezpieczeństwem w aktualizacjach oprogramowania Apple, odwiedź tę witrynę.

Aktualizacja iOS 17.4 dla wszystkich

Użytkownicy iPhone’ów mogą pobrać aktualizację do iOS 17.4 po udaniu się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Oczywiście w celu wprowadzenia zmian będzie potrzebne ponowne uruchomienie telefonu.

