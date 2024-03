iPad Pro M3 i iPad Air 6 blisko. Kiedy Apple pokaże nowe tablety?

iPad Pro M3 i iPad Air 6. generacji z Apple M2 to dwa nowe tablety, których premiera jest blisko. Kiedy je zobaczymy? Przecieki sugerują, że jeszcze w tym tygodniu. Czy odbędzie się marcowa konferencja Apple? A może nowe tablety z serii iPad Pro M3 i Air 6 zostaną zaprezentowane poza specjalnym wydarzeniem?

iPad Pro M3 i iPad Air 6 z Apple M2 pojawiają się w przeciekach od dawna. Już starsze plotki mówiły o tym, że ich premiera odbędzie się w marcu. Kiedy dokładnie? Wygląda na to, że własne portfele na wydatki warto szykować już teraz. Debiut jest bardzo blisko.

Kiedy marcowa konferencja Apple?

Można się spodziewać, że nowe produkty zostaną pokazane w trakcie specjalnego wydarzenia. Niestety, ale wszystko wskazuje na to, że marcowa konferencja Apple się nie odbędzie. Takie informacje uzyskał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone przecieki z obozu giganta z Cupertino. Ponownie powołuje się na własne źródła.

Skoro marcowa konferencja Apple nie zostanie zorganizowana, to oznacza, że czeka nas premiera nowych produktów w inny sposób. Jaki? Firma po prostu roześle komunikaty prasowe z informacją o nowych sprzętach, które to pewnie jeszcze w tym miesiącu trafią do sprzedaży.

Kiedy premiera iPad Pro M3 i iPad Air 6 z Apple M2? Nawet na dniach.

Tymi produktami są iPad Pro M3 oraz iPad Air 6 z Apple M2, czyli nowe tablety. Wiemy, że w przypadku drugiej serii planowany jest nowy produkt w postaci urządzenia z większym ekranem o przekątnej 12,9 cala. Najważniejszą zmianą będą nowe procesory, które zapewnią odczuwalny wzrost wydajności. Oczywiści nowości oraz udoskonaleń będzie znacznie więcej.

Nie tylko iPad Pro M3 i iPad Air 6 z Apple M2

Apple przygotowuje na końcówkę tego kwartału więcej produktów. Oczywiście nowe tablety iPad Pro M3 i Air 6 z M2 to najważniejsze z nich. Spodziewajmy się jednak w ofercie także innych nowości. Jakich dokładnie? Poniżej ich lista.

Apple dla tabletu iPad Pro M3 szykuje nową klawiaturę Magic Keyboard.

Nowa klawiatura Magic Keyboard dla iPadów Pro z większym gładzikiem oraz częściowo aluminiową obudową;

Nowy ołówek elektroniczny Apple Pencil 3;

Nowe laptopy MacBook Air z procesorami M3, które otrzymają ekrany o przekątnej 13 i 15 cali oraz Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3;

Nowe kolory obudowy smartfonów iPhone 15 i 15 Plus;

Nowe warianty kolorystyczne etui dla iPhone’ów oraz pasków dla smartwatchy Apple Watch.

Premiera produktów jeszcze w tym tygodniu

Gurman stwierdził, że premiera tabletów iPad Pro M3 i Air 6 z M2 odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Niedługo po tym pojawiły się dodatkowe informacje, które wskazują na debiut mający odbyć się jeszcze w tym tygodniu. Może to więc nastąpić na dniach. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać nowości z logo nadgryzionego jabłka.

