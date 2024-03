iOS 17.5 beta to nowa aktualizacja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów, która wkrótce będzie dostępna w ramach testów. Kiedy Apple rozpocznie program pilotażowy? Powinno to nastąpić niedługo po wydaniu finalnej wersji iOS 17.4 dla wszystkich użytkowników. To oznacza, że beta testy mogą ruszyć na dniach.