iPhone 17 i 17 Plus oraz ekrany ProMotion z AoD. Apple stawia na zmiany

iPhone 17 i 17 Plus mają wprowadzić istotne zmiany. Apple planuje w tych w smartfonach umieścić ekrany OLED ProMotion, które będą obsługiwać funkcję AoD. Obecnie takie rozwiązanie stosowane jest w modelach Pro. Jednak wraz z serią iPhone 17 technologia ma w końcu zawitać także do tańszych telefonów.

iPhone 17 i 17 Plus to dwa tańsze smartfony Apple, które zostaną wprowadzone do oferty dopiero w drugiej połowie 2025 r. Do premiery jest więc sporo czasu. Wszak przed nami jet debiut modeli z numerkami 16. Tymczasem w sieci już pojawiły się plotki obejmujące ekrany i planowane dla nich zmiany dla przyszłorocznych telefonów.

Apple doda w modelach iPhone 17 i 17 Plus ekrany ProMotion z AoD

Smartfony iPhone 17 i 17 Plus mają być pierwszymi z tych tańszych, które otrzymają OLED-owe ekrany z funkcją ProMotion. To rozwiązanie, które znamy od kilku lat z modeli Pro i zapewniające odświeżanie obrazu w zakresie 120 Hz. W tym roku w modelach 16 jeszcze nie zobaczymy tej technologii, ale w 2025 r. rzekomo już tak.

Ponadto wspomniane ekrany otrzymają inne nowości. Mowa o funkcji AoD, czyli zawsze włączonym wyświetlaczu. To rozwiązanie, które Apple również używa obecnie tylko w modelach Pro. Takie zmiany z pewnością są na plus. Tym bardziej, że konkurencja stosuje podobne rozwiązania w tańszych telefonach, a nie tylko z półki premium.

