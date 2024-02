iOS 18 i iPadOS 18 to duże uaktualnienia, które na wrzesień szykuje Apple. Które modele iPhone’ów oraz tabletów iPad otrzymają to oprogramowanie? Jest wstępna lista urządzeń, jakie mają za kilka miesięcy otrzymać aktualizację do iOS 18 i iPadOS 18. Na wstępie można powiedzieć, że są dobre informacje oraz złe.

iOS 18 i iPadOS 18 to duża aktualizacja oprogramowania dla urządzeń Apple, która zostanie udostępniona w drugiej połowie roku. Które iPhone’y je dostaną? Jakie iPady otrzymają uaktualnienie? Pewnie wielu z was próbuje znaleźć odpowiedź na to pytanie już dziś. W sieci pojawiły się nieoficjalne listy kompatybilnych sprzętów.

Które iPhone’y z aktualizacją do iOS 18?

Aktualizacja iOS 18 ma zostać udostępniona dla wszystkich użytkowników we wrześniu i mają ją otrzymać ten same modele, które otrzymały uaktualnienie w zeszłym roku. To oznacza, że Apple nie zamierza pozbawić wsparcia modeli XS, XS Max oraz XR.

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. generacja)

iPhone SE (3. generacja)

Jakie tablety iPad z uaktualnieniem do iPadOS 18?

W przypadku tabletów z serii iPad nie ma do końca dobrych wieści. Apple chce w tym roku wykluczyć z listy wsparcia modele z czipami A10X Fusion. Aktualizacja iPadOS 18 ma trafić na następujące modele.

iPad Pro z 2018 r. i nowsze

iPad Air z 2019 r. i nowsze

iPad mini z 2019 r. i nowsze

iPad z 2020 r. i nowsze

Czy te listy pokryją się z tym, co Apple ujawni w trakcie WWDC 2024 w czerwcu, to przekonamy się już za kilka miesięcy.

