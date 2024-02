iPhone 16 Pro i okropny aparat oraz inne dziwne pomysły Apple

iPhone 16 Pro oraz Max mogły dostać naprawdę okropny aparat fotograficzny, co ujawnia nowy przeciek. Apple w przeszłości miało także inne pomysły i niektóre z nich z pewnością były równie dziwne. Gigant rozważał różne opcje programowe na ekranach iPhone’ów w związku z notchem, a potem dynamiczną wyspą.

iPhone 16 Pro i Max to flagowe smartfony Apple na 2024 r., które zostaną zaprezentowane za kilka miesięcy. Firma bierze pod uwagę oczywiście różne prototypy oraz rozwiązania z myślą o przyszłych modelach. Niektóre pomysły są naprawdę dziwne i bywało tak również w przeszłości.

Okropny aparat z modelu iPhone 16 Pro i Max

Apple projektując smartfony z linii iPhone 16 Pro brało pod uwagę różne rozwiązania. Wśród nich rzekomo był design, który ujawnił leaker Majin Bu. W zasadzie to źródło informacji, które może pochwalić się mieszaną rzetelnością, ale czasem serwujące sprawdzone plotki.

Dziwny aparat z modelu iPhone 16 Pro (fot.: Majin Bu/X)

Jeśli przecieki są prawdziwe, to iPhone 16 Pro może otrzymać bardzo okropny aparat fotograficzny. Kamera została przeprojektowana i według wcześniejszych przecieków wygląda to dosłownie jak fidget spinner. Teraz częściej mówi się o trójkątnym elemencie, który pokazuje poniższy render. Nadal wygląda to dziwnie i pozostaje wierzyć, że te przecieki nie pokryją się z rzeczywistością.

Majin Bu twierdzi, że tak zaprojektowana kamera z modeli iPhone 16 Pro i Max pozwoli w przyszłości na zwiększenie liczby obiektywów. Co nie zmienia faktu, że pomysł jest dziwny. Nie ma jednak pewności, że Apple poszło właśnie w tym kierunku i zdecydowano się na taką opcję. Wiemy, że aparat fotograficzny dwóch tańszych modeli również przeprojektowano i jest on bliski temu, co znamy z modeli X oraz Xs.

Apple w przeszłości miało inne dziwne pomysły

Serwis Macrumors dotarł do informacji związanych z innymi pomysłami, które w przeszłości mieli projektanci Apple. Związane one były z rozwiązaniami pod kątem notcha oraz dynamicznej wyspy, które stały się częścią ekranów. Poniżej widać opcje dla wcięcia w wyświetlaczu. Wśród pomysłów było przeniesienie wskaźników z góry na jedną z bocznych krawędzi.

Apple miało już dziwne pomysły w przeszłości (fot.: Macrumors)

W przypadku dynamicznej wyspy Apple również brało pod uwagę różne pomysły. Były to różne rozwiązania i jedno z nich zakładało cały czas wyświetlanie tego obszaru. Wśród innych było prezentowanie głośności i pełnego rzędu skrótów systemowych. Testowano także inną opcję dla przychodzących połączeń telefonicznych, ale finalnie się na to nie zdecydowano.

fot.: Macrumors

Jest oczywiste, że Apple testuje i bierze pod uwagę w trakcie projektowania własnych urządzeń różne pomysły oraz rozwiązania. Finalnie do etapu realizacji przechodzą tylko wybrane z nich. Patrząc się jednak na wybrane z nich można stwierdzić, że stało się dobrze.

Premiera nowych telefonów z iOS odbędzie się we wrześniu. Apple w tym roku może wraz z nimi wprowadzić największe zmiany wizualne od kilku lat.

