iPad Pro M3 i iPad Air 6 z Apple M2 blisko. Takie wymiary mają tablety

iPad Pro M3 i iPad Air 6. generacji z Apple M2 to dwa nowe tablety z logo nadgryzionego jabłka, które zobaczymy w marcu. Do sieci przedostały się wymiary urządzeń. Modele Pro zostaną zamknięte w cieńszych obudowach. Apple za kilka tygodni pokaże również tablet iPad Air 6 z 12,9-calowym wyświetlaczem Retina.

iPad Pro M3 i iPad Air 6. generacji to dwa nowe tablety (a w zasadzie to cztery), które są w ogniu przecieków. Co nie powinno dziwić, bo ich rynkowa premiera zbliża się wielkimi krokami. Debiut ma odbyć się w przyszłym miesiącu, a więc najpewniej w trakcie marcowej konferencji. Tymczasem do sieci przedostały się nowe szczegóły. Te obejmują dokładne wymiary. Rzućmy sobie na to okiem.

Wymiary tabletów iPad Pro M3 i Air 6. generacji

Informacje o wymiarach nowych tabletów z logo nadgryzionego jabłka uzyskał serwis 9to5mac. Jeśli plotki są prawdziwe, to powinniśmy spodziewać się urządzeń zamkniętych w następujących obudowach.

iPad Pro M3 (11 cali): 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm

(11 cali): 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm iPad Pro M3 (12,9 cala): 281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm

(12,9 cala): 281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm iPad Air 6 (12,9 cala): 280,6 mm x 214,9 mm x 6,0 mm

Widzimy, że nowe tablety z serii Pro otrzymają znacząco cieńsze obudowy. W przypadku 11-calowego modelu różnica wynosi 0,8 mm na korzyść nowego. W większym jest to już 1,4 mm różnicy. Tutaj jednak warto mieć na uwadze, że obudowy w nowych iPadach staną się nieco dłuższe oraz szersze.

W przypadku większego iPada Pro 6. generacji nie ma z czym porównywać (ewentualnie 12,9-calowym modelem Pro), bo będzie to nowość w ofercie Apple.

iPad Air 6 z Apple M2 i Pro M3 w marcu

Wszystko wskazuje na to, że Apple zaprezentuje nowe tablety w przyszłym miesiącu. Dokładny termin nie jest na razie znany. Nie ma też pewności, że zostanie zorganizowana marcowa konferencja. Firma może równie dobrze ogłosić nowe produkty poprzez informacje prasowe, ale z drugiej strony nowości będzie sporo i jest prawdopodobieństwo, że zostanie im poświęcone specjalne wydarzenie.

Apple w tabletach z serii iPad Pro planuje umieścić nowe procesory M3, które w zeszłym roku trafiły do pierwszych komputerów Mac i oferujące naprawdę dużą wydajność. Z pewnością nie zabraknie także innych ulepszeń, w tym obejmujących ekrany (OLED-owe) oraz aparaty fotograficzne.

Natomiast w modelach z linii iPad Air 6. generacji zostaną zaimplementowane procesory z serii M2. Najważniejszą nowością w tej rodzinie urządzeń będzie większy tablet z 12,9-calowym wyświetlaczem, co do tej pory było zarezerwowane tylko dla serii Pro.

Ponadto plotki mówią o tym, że Apple ma odświeżyć także podstawową wersję iPada. Tu również spodziewajmy się nowszego procesora oraz innych ulepszeń obejmujących różne obszary specyfikacji technicznej.

