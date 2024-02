iOS 17.4 beta 4 już jest. Kiedy finalna aktualizacja dla iPhone’ów?

iOS 17.4 beta 4 to nowe wydanie poglądowe oprogramowania dla iPhone’ów, które zbliża się wielkimi krokami. Co nowego tu znajdziemy i kiedy pojawi się finalna aktualizacja dla telefonów z logo nadgryzionego jabłka? Apple w uaktualnieniu iOS 17.4 beta 4 wprowadziło pewne nowości. Rzućmy sobie na nie okiem.

iOS 17.4 beta 4 to już czwarta wersja poglądowa nowego systemu operacyjnego dl iPhone’ów, którego program pilotażowy trwa od kilku tygodni. Apple wprowadziło to jeszcze pewne nowości oraz zmiany. Wielu użytkowników zastanawia się jednak nad tym, kiedy pojawi się finalna aktualizacja? Na razie mamy przybliżony termin.

Co nowego w iOS 17.4 beta 4 dla iPhone’ów

Apple w iOS 17.4 beta 4 zaimplementowało pewne nowości oraz zmiany, które warto z pewnością wspomnieć. Pomimo tego, że program pilotażowy tego oprogramowania w zasadzie dobiega końca. Na uwagę na pewno zasługuje uaktualniona sekcja w ustawieniach iPhone’ów 15 poświęcona baterii.

Aktualizacja iOS 17.4 beta 4 wprowadza pewne nowości i zmiany

Apple w sekcji baterii z ustawień modeli iPhone 15 umieściło nową informację. Jest to licznik cykli ładowania akumulatora, który już wcześniej był dostępny, ale w innym miejscu. Ponadto firma chwali się, że baterie z nowych telefonów oferują lepsze osiągi względem tego, co zakładano kilka miesięcy temu. Gigant z Cupertino twierdzi, że po 1000 pełnych cykli pojemność baterii powinna wynosić 80 proc. Dla porównania w starszych smartfonach jest to 500 cykli. Jest to z pewnością zmiana na duży plus.

Następnie mamy wyświetlanie określonych informacji z CarPlay w zestawie wskaźników, co wymaga kompatybilnego pojazdu. Są też pomniejsze zmiany i wśród nich są szczegóły o zajętości filmów 3D względem 2D czy zmodyfikowany pasek odtwarzania z aplikacji Podcasty. Przypomina on to, co Apple wprowadziło w platformie visionOS dla gogli Vision Pro.

Kiedy finalna aktualizacja iOS 17.4

Apple udostępniło iOS 17.4 beta 4 testerom i prawdopodobnie jest to już ostatnie wydanie testowe tego oprogramowania przed wersją RC, a więc w zasadzie sfinalizowaną, którą najpierw otrzymają deweloperzy oraz członkowie publicznego programu pilotażowego. Powinno to nastąpić w przyszłym tygodniu. Kiedy aktualizacja dla wszystkich użytkowników iPhone’ów? Najpóźniej 6 marca, bo do tego dnia firma musi dostosować się pod kątem nowych przepisów, które wprowadza Unia Europejska.

Apple wraz z aktualizacją iOS 17.4 dla iPhone’ów udostępni również inne oprogramowanie na pozostałe sprzęty. Są to uaktualnienia macOS 14.4, watchOS 10.4, visionOS 1.1 oraz tvOS, iPadOS i nowy software dla HomePodów z numerkiem 17.4. Najważniejszą zmianą z punktu widzenia użytkowników będzie możliwość uruchamiania aplikacji pochodzących spoza sklepu App Store, co wymusiła UE i producent kazał na to czekać latami.

źródło: opracowanie własne