iPhone 16 Pro i Max dostaną nowe kolory obudowy. Jakie opcje szykuje Apple

iPhone 16 Pro i Max to dwa nowe smartfony klasy premium, które gigant z Cupertino zaprezentuje za kilka miesięcy. Nastąpi to pod koniec lata 2024 r. Tymczasem do sieci wyciekają nowe informacje związane z planami Apple. Jakie kolory obudowy otrzymają nadchodzące telefony z iOS 18? Do wyboru mają być dwie nowe opcje, o czym poinformował jeden z leakerów.

iPhone 16 Pro i Max dostaną dwa nowe kolory obudowy

Apple z myślą o smartfonach iPhone 16 Pro i Max szykuje dwa nowe kolory obudowy. Jakie to opcje? Rąbka tajemnicy na ten temat uchyla leaker Majin Bu, któremu w przeszłości udawało się serwować sprawdzone informacje o planach giganta z Cupertino.



Nowe kolory obudowy modeli Apple iPhone 16 Pro i Max

Źródło informacji twierdzi, że nowe smartfony z logo nadgryzionego jabłka dostaną dwa nowe kolory i są to Desert Titanium oraz Titanium Gray. Ten pierwszy przypomina złoty odcień z zeszłorocznego telefonu, ale jest ciemniejszy oraz głębszy. Natomiast drugi jest podobny do gwiezdnej szarości z modelu 6 z 2014 r. Oba widać na załączonych renderach. Oczywiście rzeczywiste barwy mogą się od nich różnić, co warto mieć na uwadze.

Apple pewnie wprowadzi do oferty cztery odcienie

Spodziewajmy się, że smartfony z serii iPhone 16 Pro otrzymają łącznie cztery kolory obudowy. Te dwa nowe już znamy i pozostały jeszcze dwie opcje z dotychczasowych. Pewnie będą to błękitny oraz tytanowy, bo wyróżniają się najbardziej na tle innych, ale jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się pewnie dopiero we wrześniu. W trakcie oficjalnej premiery nowych telefonów z iOS.

Modele iPhone 16 Pro wprowadzą ważne zmiany

Apple w smartfonach iPhone 16 Pro i Max planuje wprowadzić daleko idące zmiany. Wśród najważniejszych wymienia się obecnie nowe ekrany, które mają być większe o około 0,2 cala względem dotychczasowych wyświetlaczy. Następnie mamy nowy procesor A18, który to rzekomo ma trafić pod obudowę wszystkich czterech telefonów.

Aparat fotograficzny również zostanie udoskonalony. Najważniejszą nowością w kamerze ma być 48-megapikselowy sensor połączony z obiektywem ultradszerokokątnym, który zastąpi dotychczasowy 12-megapikselowy czujnik. Ponadto mniejszy iPhone 16 Pro dostanie teleobiektyw z modelu 15 Max. Jest też duża szansa na nowe przyciski haptyczne na boku obudowy, które zastąpią te dotychczasowe fizyczne. Więcej szczegółów poznamy bliżej planowanej premiery.

