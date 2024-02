iPhone 16 i przeprojektowany aparat. Przecieki wskazują na zmiany

iPhone 16 zostanie zaprezentowany dopiero za kilka miesięcy. Nastąpi to pod koniec lata 2024 r. Tymczasem nowe telefony z logo nadgryzionego jabłka już teraz są obiektem różnych plotek. Najnowsze przecieki potwierdzają to, o czym mówi się od jakiegoś czasu. Dwa tańsze smartfony Apple mają otrzymać przeprojektowany aparat fotograficzny. Producent szykuje tutaj spore zmiany.

Apple iPhone 16 dostanie przeprojektowany aparat

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się przecieki, jakoby iPhone 16 miał dostać przeprojektowany aparat fotograficzny i na ich podstawie nawet opracowano rendery, które ujawniały nam planowane przez Apple zmiany. Nowa kamera wizualnie ma nawiązywać do tego, co wprowadzono w 2017 r. wraz z jubileuszowym modelem X. Nie będzie to jednak wyglądało identycznie.

iPhone 16 otrzyma aparat fotograficzny wizualnie podobny do tego, co wprowadzono wraz z modelem X sprzed kilku lat. Wyspa dla kamery będzie mniejsza i przyjmie ponownie postać wydłużonej pastylki, gdzie obiektywy zostaną umieszczone jeden pod drugim. Dioda doświetlająca LED ma jednak znaleźć się poza wybrzuszeniem na pleckach i zostanie umieszczona obok.

Element konstrukcyjny kamery dla modelu iPhone 16 (fot.: X/Majin Bu)

Taki aparat ma dostać iPhone 16. Widać zmiany (fot.: X/Majin Bu)

Do sieci przedostało się zdjęcie, które widać powyżej. Jest to jeden z elementów konstrukcyjnych kamery. Można dostrzec dwa otwory na obiektywy. Ten górny otrzyma wsparcie dla OIS, czyi optycznej stabilizacji obrazu, co sugerują niewielkie wcięcia. Moduł nałożono na render i w efekcie wydaje się to pokrywać z wcześniejszymi przeciekami. Wygląda więc na to, że takie zmiany są już w zasadzie niemal pewne.

Zmiany w kamerze smartfona nie bez przyczyny

Widoczne wyżej zmiany mają swoje uzasadnienie i dotyczy to nie tylko sfery wizualnej kamery. W modelach 15 Pro Apple z użyciem obiektywu szerokokątnego i ultraszerokokątnego umożliwia nagrywanie przestrzennych filmów dla gogli Vision Pro. Są one umieszczone jeden pod drugim.

Wygląda więc na to, że aparat fotograficzny modeli iPhone 16 również umożliwi rejestrowanie takich filmów, ale w tym celu potrzebne były zmiany konstrukcyjne. Wcześniej oba obiektywy były umieszczone po przekątnej na kwadratowej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami.

Apple planuje zaprezentować smartfony z serii iPhone 16 we wrześniu 2024 r. Na razie nic nie wskazuje na to, aby aparat fotograficzny droższych modeli Pro miał otrzymać większe zmiany. Prawdopodobnie dotychczasowy układ obiektywów oraz pozostałych elementów zostanie zachowany, choć oczywiście pojawią się inne udoskonalenia oraz ulepszenia. Wśród nich jest 48-megapikselowy sensor, który zostanie połączony z kamerą ultraszerokokątną.

