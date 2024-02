iPhone 16 z Apple A18 i nowym Neural Engine. Z myślą o iOS 18 i AI

iPhone 16 ma zadebiutować za kilka miesięcy. Wiemy, że nowe smartfony z systemem iOS 18 otrzymają czip Apple A18. Ma to dotyczyć wszystkich czterech telefonów. Teraz pojawiły się kolejne informacje, które obejmują nowy Neural Engine opracowany przez giganta z Cupertino. To wyspecjalizowany układ mający obsługiwać różne zadania związane z generatywną AI.

Nowy Neural Engine z Apple A18 ma być potężny

Gigant z Cupertino po raz pierwszy umieścił we własnych telefonach Neural Engine w modelach 8, 8 Plus i X. Potem zwiększano w nim liczbę z rdzeni z 2 do 8, a finalnie do 16 i tak jest od kilku lat. Układ mający współpracować z Apple A18 ma być najpotężniejszym w historii, o czym raportują azjatyckie media branżowe.

Na razie nie wiadomo, ile rdzeni otrzyma nowy Neural Engine z Apple A18. Możliwe, że nadal będzie ich 16 i to nie przeszkodzi w znaczącym podniesieniu jego wydajności. Dla porównania czip A17 Pro dla iPhone’ów 15 miał również 16 rdzeni, a wzrost mocy obliczeniowej względem A16 Bionic w wybranych zastosowaniach mimo to i tak był dwukrotny.

32-rdzeniowy Neural Engine znajduje się tylko w komputerach Mac, które mają procesory M1 Ultra oraz M2 Ultra, czyli tych najmocniejszych. Czy podobny znajdzie się również w Apple A18 dla iPhone’ów 16, to przekonamy się z czasem. Coś jednak może być na rzeczy.

Smartfony iPhone 16 z iOS 18 i generatywną AI

Wiemy, że Apple wraz z iOS 18 planuje mocno skupić się na funkcjach związanych z generatywną AI. Konkurencja pod tym względem odskoczyła gigantowi z Cupertino, ale ten rzekomo nie powiedział w tej kwestii ostatniego słowa. Firma przez kilka ostatnich lat dokonała wielu przejść związanych z branżą skupioną wokoło sztucznej inteligencji i efekty tych działań mamy zobaczyć jeszcze w tym roku. Wraz z oprogramowaniem dla telefonów, które zostanie zaprezentowane światu za kilka miesięcy. Ma to nastąpić w czerwcu, podczas keynote otwierającego konferencję WWDC 2024.

iOS 18 trafi oczywiście w formie aktualizacji także na starsze telefony z logo nadgryzionego jabłka. Jednak to właśnie w modelach z serii iPhone 16 mają pojawić się pewne funkcje oparte na generatywnej AI, które nie trafią na starsze smartfony. Nowy Neural Engine z pewnością może być jednym z powodów takiej sytuacji, bo zapewni on znacznie większą wydajność w zakresie mocy obliczeniowej. Na dokładne szczegóły przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne