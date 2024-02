iPhone 16 Pro Max z lepszą baterią od modelu iPhone 15 Plus

iPhone 16 Pro Max to smartfon, który zostanie zaprezentowany dopiero w drugiej połowie 2024 r. Apple szykuje z myślą o nowym flagowcu liczne zmiany. Związane one będą również z baterią. Nowe informacje na ten temat dostarczone przez azjatyckie media sugerują, że pod tym względem telefon ma być jeszcze lepszy od modelu iPhone 15 Plus, który w tym obszarze nie ma sobie równych.

iPhone 15 Plus z najlepszą baterią wśród modeli Apple

Użytkownicy smartfona iPhone 15 Plus chwalą sobie ten model przede wszystkim za sprawą rekordowo długiego czasu pracy na jednym naładowaniu akumulatora. Potwierdziły to również niezależne testy. Bateria z tego konkretnego telefonu zapewnia najdłuższe użytkowanie telefonu z logo nadgryzionego jabłka, czym nie może pochwalić się żaden wcześniejszy model.

Pod tym względem bateria smartfona iPhone 15 Plus jest lepsza od droższego modelu 15 Pro Max. Testy wykazały, że na jednym naładowaniu była możliwa praca przez aż ponad 13 godzin. We flagowym telefonie Apple z 2023 r. był to czas krótszy o ponad godzinę. Liczby mówią same za siebie.

Akumulator modelu iPhone 16 Pro Max ma to przebić

Apple planuje wprowadzić w tegorocznych telefonach z iOS różne udoskonalenia, które przełożą się także na dłuższy czas pracy na baterii. Koreańskie media raportują, że model iPhone 16 Pro Max ma być pod tym względem nowym rekordzistą i ustanowi jeszcze lepsze wyniki.

W modelu 15 Pro Max Apple deklaruje około 29 godzin pracy na jednym naładowaniu. Mowa o łącznym czasie, a nie jedynie z włączonym ekranem. Jeśli bateria z telefonu iPhone 16 Pro Max ma być jeszcze lepsza pod tym względem, to pewnie będzie to 30 lub więcej godzin. To robi wrażenie, choć rzeczywiste czasy w trakcie normalnego użytkowania urządzenia mogą odbiegać od tych deklaracji, co warto mieć na uwadze.

Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem, ale z pewnością jest to cel do osiągnięcia. Apple planuje zaprezentować smartfony z serii iPhone 16 we wrześniu 2024 r. Wiemy, że dwa tańsze modele czekają zmiany wizualne, które obejmą przeprojektowany aparat fotograficzny. Pod uwagę brane są także większe ekrany i dotyczy to wszystkich czterech telefonów. Przekątna wyświetlaczy ma urosnąć o około 0,2 cala. Natomiast pod obudową każdego urządzenia ma znaleźć się nowy procesor A18 wykonany w 3-nm litografii. Oczywiście zmian i nowości będzie więcej.

źródło: opracowanie własne