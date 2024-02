iOS 18 inspirowany visionOS. Aktualizacja dla iPhone’a doda nowy interfejs?

iOS 18 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple zaprezentuje za kilka miesięcy. Wniesie ona liczne nowości. Czy jednak wraz z nią zostanie wprowadzony również nowy interfejs użytkownika? Jest to możliwe i może on być w sporym stopniu inspirowany oprogramowaniem visionOS z gogli Vision Pro.

Nowy interfejs z iOS 18 inspirowany visionOS

System operacyjny visionOS napędza gogle Vision Pro i widać tam pewne różnice względem oprogramowania z iPhone’ów. Plotki mówią o tym, że Apple wraz z iOS 18 ma upodobnić oba OS-y pod względem wizualnym. Takie informacje przekazał serwis The Verifier, który to jednak w przeszłości raz serwował sprawdzone przecieki z obozu giganta z Cupertino, a innym razem były one nietrafione. Jak będzie tym razem, to przekonamy się dopiero z czasem.

iOS 18 może wnieść nowy interfejs inspirowany visionOS (fot.: The Verifier)

Nowy interfejs z iOS 18 mógłby dostać więcej przezroczystości. Dobrym tego przykładem jest pasek boczny aplikacji TV z oprogramowania tvOS dla Apple TV, który został wprowadzony przy okazji aktualizacji tego systemu operacyjnego z numerkiem 17.2. Jego design rzeczywiście jest zbliżony do tego, co znamy z visionOS i firma może pójść za ciosem oraz wprowadzić więcej podobnych elementów.

fot.: The Verifier

Jeśli tak się stanie, to wraz z iOS 18 czekają nas największe zmiany wizualne w oprogramowaniu telefonów z logo nadgryzionego jabłka od czasów iOS 7 z 2013 r. Nie ma jednak pewności, że tak będzie. Bliżej planowanej prezentacji powinno pojawić się więcej informacji na ten temat i być może wtedy stanie się to pewniejsze.

Aktualizacja iOS 18 będzie naprawdę duża

Wcześniejsze plotki związane z iOS 18 mówią o tym, że może to być wręcz największa aktualizacja w całej historii oprogramowania dla iPhone’ów. Zmiany wizualne to jedno, ale Apple planuje również całe mnóstwo nowych funkcji. Wiele z nich zostanie opartych na generatywnej AI i to oznacza, że można m.in. spodziewać się również nowej asystentki Siri.

Apple przez kilka ostatnich lat zainwestowało sporo środków w rozwój sztucznej inteligencji. Świadczy o tym chociażby spora liczba przejęć branżowych rozwiązań powiązanych z generatywną AI na przestrzeni kilku ostatnich lat. Efekty tego wszystkiego mamy zobaczyć na iPhone’ach jeszcze w tym roku. Wraz z jesienną aktualizacją oprogramowania.

Apple zaprezentuje iOS 18 dla iPhone’ów na początku czerwca. Nastąpi to w trakcie keynote otwierającego konferencję WWDC24 dla deweloperów. Wtedy zobaczymy również nowe wersje systemów operacyjnych dla pozostałych urządzeń, czyli tvOS i iPadOS z numerkami 18 oraz watchOS 11 i macOS 15.

