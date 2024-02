iPhone SE 4 będzie miał nowoczesny design. Apple postawiło na zmiany

iPhone SE 4 to smartfon, który ma zadebiutować w 2025 r. Dowiadujemy się, że jego design ma być bardzo nowoczesny. Telefon otrzyma ekran z dynamiczną wyspą. Ponadto iPhone SE 4 ma dostać przeprojektowany aparat fotograficzny. Będą to jednak zmiany wizualne, bo Apple planuje umieścić tylko jeden obiektyw.

iPhone SE 4 według dotychczasowych plotek miał być modelem Xr na sterydach. Plotki zakładały ekran z notchem, pojedynczy aparat fotograficzny i nowsze podzespoły. Wygląda jednak na to, że Apple mogło zdecydować się na bardziej radykalne zmiany. Dzięki temu design smartfona ma szansę być znacznie nowocześniejszy. Czego powinniśmy się spodziewać?

Apple iPhone SE 4 trzyma większe zmiany obejmujące design

Leaker Majin Bu, który czasem dysponował sprawdzonymi plotkami z obozu Apple, twierdzi, że gigant z Cupertino w przypadku modelu iPhone SE 4 mógł zdecydować się na kolejne zmiany. Są one dosyć daleko idące, ale to sprawi, że design telefonu będzie nowoczesny, a nie przestarzały, jak to bywało w przypadku poprzednich generacji smartfonów z tej serii.

Taki design może dostać Apple iPhone SE 4.

Najważniejszą zmianą względem tego, o czym plotkowano dotychczas, jest ekran z dynamiczną wyspą. To oznacza, że Apple chce definitywnie pożegnać się z notchem we wszystkich własnych smartfonach i postawi na rozwiązanie z ostatnich telefonów. Wyświetlacz ma mieć przekątną około 6,1 cala.

Przeprojektowany aparat fotograficzny

iPhone SE 4 ma również otrzymać przeprojektowany aparat fotograficzny. Urządzenie ma dostać wyspę w kształcie kapsułki, która jest podobna do tej, którą wprowadzono wraz z jubileuszowym telefonem X z 2017 r. Podobno Apple rozważa powrót do tego rozwiązania również w tańszych modelach z serii 16, które zobaczymy we wrześniu tego roku.

W przypadku telefonu iPhone SE 4 pod uwagę brany jest nadal tylko jeden obiektyw. Na razie nie wiadomo, czy zostanie on połączony z sensorem 12 czy 48 MP. W każdym razie kamera ma być pojedyncza i to wizualnie ma odróżniać smartfona od modeli 16.

Premiera w 2025 roku

Apple planuje wprowadzić smartfona iPhone SE 4 do oferty dopiero w 2025 r. Pewnie nastąpi to w pierwszej połowie przyszłego roku. Telefon otrzyma również inne zmiany. Biorąc pod uwagę czas premiery, to powinniśmy pod obudową spodziewać się czipu A18, który mają dostać wszystkie modele z serii 16. Następnie mamy nowy przycisk czynności oraz złącze USB C, które zastąpi wysłużony interfejs Lightning.

Pamiętajmy jednak, że Apple na obecnym etapie ma pewnie kilka różnych prototypów modelu SE 4. Na wiadomo, na jaki design finalnie padnie wybór. Może to być ten, który opisaliśmy w artykule, ale równie dobrze gigant może zdecydować się na coś innego. Do premiery pozostało jeszcze trochę czasu i jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w 2025 r.

