iOS 17.3.1, watchOS 10.3.1 i macOS 14.3.1. Co nowego wraz z aktualizacją?

iOS 17.3.1, watchOS 10.3.1 i macOS 14.3.1 to nowe uaktualnienia, które Apple udostępniło na własne urządzenia. Co nowego tu znajdziemy? Tym razem aktualizacja wprowadza poprawki błędów. Firma w iOS 17.3.1, watchOS 10.3.1 i macOS 14.3.1 rozwiązała uciążliwy błąd, który dotyczył funkcji wpisywania tekstu.

iOS 17.3.1, watchOS 10.3.1 i macOS 14.3.1 to nowe uaktualnienia na sprzęty Apple, które zostały udostępnione zgodnie z zapowiedziami. Kilka dni temu wspominaliśmy wam, że w drodze jest nowa łatka dla iPhone’ów. Przy okazji gigant z Cupertino rozwiązał problem, który występuje również na innych urządzeniach. Co nowego wprowadza aktualizacja? Tym razem obyło się bez nowości i na te poczekamy sobie do marca, gdy zostanie udostępniony system z numerkiem 17.4.

Co nowego w iOS 17.3.1 i macOS 14.3.1

Aktualizacja iOS 17.3.1 dla iPhone’ów oraz macOS 14.3.1 dla komputerów Mac rozwiązuje ten sam problem. W oficjalnym wykazie zmian udostępnionym przez Apple czytamy o następującej poprawce.

Wpisywany tekst mógł być nieoczekiwanie powielany lub nakładany na inny.

Aktualizacja iOS 17.3.1, watchOS 10.3.1 i macOS 14.3.1 już dostępna

Apple w wykazie zmian wspomina tylko o tym jednym błędzie. Czy wprowadzono również inne poprawki? Na stronie, gdzie firma udostępnia informacje o patchach z zakresu bezpieczeństwa czytamy, że iOS 17.3.1 i macOS 14.3.1 nie zawierają żadnych opublikowanych wpisów CVE. To samo dotyczy łatki watchOS 10.3.1 dla zegarków z logo nadgryzionego jabłka, gdzie umieszczono podobny zapis. To oznacza, że tym razem takich poprawek po prostu nie ma.

Aktualizacja watchOS 10.3.1 z poprawkami

W przypadku wykazu zmian z aktualizacji dla smartwatchy Apple Watch 10.3.1 wspomina się jedynie o poprawkach błędów, których to jednak producent nie sprecyzował. Dlatego nie wiadomo, co dokładnie naprawiono w watchOS 10.3.1. Co nie zmienia faktu, że producent zaleca instalację łatki wszystkim użytkownikom.

Nowe łatki są już dostępne do pobrania. Można je ściągnąć udając się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Ustawienia. Należy pamiętać, że w celu wdrożenia zmian konieczne będzie ponowne uruchomienie urządzenia.

Tym razem są to pomniejsze aktualizacje z poprawkami, ale Apple szykuje większe łatki. Mowa o iOS 17.4 dla iPhone’ów oraz uaktualnieniach dla pozostałych sprzętów. Wprowadzą one ważne zmiany pod kątem zgodności z nowymi przepisami w Unii Europejskiej. Z punktu widzenia użytkowników najważniejszą wydaje się być możliwość uruchamiania aplikacji spoza App Store, na co firma kazała czekać latami. Nie zabraknie także pomniejszych nowości i wśród nich są m.in. nowe emoji. Uaktualnienia mają być gotowe na początku przyszłego miesiąca, a obecnie trwa ich publiczny program pilotażowy, gdzie chętni mogą testować wersje beta.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne