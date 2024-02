iOS 17.4 beta 2 do pobrania. Apple udostępnia nową aktualizację dla iPhone’a

iOS 17.4 beta 2 to już druga wersja poglądowa (a dla deweloperów trzeci build) nowego uaktualnienia dla iPhone’ów, które wprowadza sporo nowości. Są to m.in. istotne zmiany związane z dostosowaniem się do nowych przepisów Unii Europejskiej. Nowych funkcji oraz opcji jest jednak więcej. Przy okazji udostępniono także pierwszą betę visionOS dla gogli Vision Pro.

Aktualizacja iOS 17.4 beta 2 dla deweloperów

Na razie Apple udostępniło iOS 17.4 beta 2 w ręce deweloperów aplikacji. To oni mogą w pierwszej kolejności pobierać nową kompilację oprogramowania, którą oznaczono ciągiem znaków 21E5195e. Ponadto do pobrania są nowe wersje poglądowe watchOS 10.4, macOS 14.4 oraz tvOS i iPadOS z numerkami 17.4. Już wkrótce te same buildy zostaną udostępnione publicznym testerom.

Aktualizacja iOS 17.4 beta 2 dostępna do testów

Na finalne oprogramowanie przyjdzie nam jednak poczekać. Apple ma czas do 6 marca, aby dostosować się do nowych przepisów Unii Europejskiej. Dlatego sfinalizowana wersja iOS 17.4 dla iPhone’ów pewnie pojawi się dopiero na początku przyszłego miesiąca. Tuż przed wspomnianym terminem.

Pierwsza beta visionOS 1.1 dla Apple Vision Pro

Apple ponadto udostępniło deweloperom aplikacji jeszcze jedno oprogramowanie i jest to nowość. Mowa o visionOS 1.1 beta. To pierwsza kompilacja poglądowa nowego software dla gogli Vision Pro. Co nowego tu wprowadzono?

Użytkownicy gogli Apple Vision Pro wraz z visionOS 1.1 beta otrzymują dostęp do dwóch nowych funkcji. Pierwszą jest możliwość zresetowania hasła bez potrzeby udawania się do sklepu stacjonarnego producenta, co było problematyczne. Druga opcja to „zmodyfikowana granica blisko użytkownika dla scen wolumetrycznych. Użytkownicy będą teraz mogli znacznie bliżej niż dotychczas zmieniać położenie, co umożliwi łatwiejszą bezpośrednią interakcję z zawartością scen”.

Za wiele tego nie ma, ale cieszy, że Apple postanowiło również uruchomić program pilotażowy oprogramowania dla gogli Vision Pro. W ten sposób będzie można wypróbować nowe funkcje wcześniej. Jeszcze zanim te wraz z aktualizacją zostaną udostępnione dla wszystkich użytkowników tego gadżetu.

Za kilka tygodni na iPhone’ach pojawią się ważne zmiany

Aktualizacja iOS 17.4 wprowadzi na iPhone’ach bardzo ważne zmiany. Apple musi dostosować się pod kątem przepisów UE i pozwoli m.in. na uruchamianie aplikacji pochodzących spoza App Store. Ponadto twórcy przeglądarek internetowych zostali uwolnieni od WebKita i będą mogli implementować własne rozwiązania. Pojawi się także wiele pomniejszych nowości, w tym nowe emoji z Unicode 15.1.

