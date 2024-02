iOS 17.3.1. Apple szykuje nową aktualizację dla iPhone’ów

iOS 17.3.1 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą przygotowuje Apple. Co nowego tu znajdziemy? Tym razem będą to poprawki błędów. Użytkownicy skarżą się w obecnym oprogramowaniu telefonów na pewne problemy. Aktualizacja iOS 17.3.1 powinna je usunąć, ale terminu wydania na razie nie ma.

iOS 17.3.1 to kolejna aktualizacja dla iPhone’ów, którą zobaczymy po dużym uaktualnieniu z numerkiem 17.3. Tym razem jednak nie ma co liczyć na nowości. Apple szykuje poprawki błędów i obecnie trwają testy oprogramowania. Skąd to wiemy? Informacje o tej wersji oprogramowania uzyskała serwis źródłowy.

Aktualizacja iOS 17.3.1 wprowadzi na iPhone’ach poprawki

Aktualizacja iOS 17.3.1 będzie zawierać poprawki. Nowe funkcje Apple planuje dopiero dla uaktualnienia z numerkiem 17.4, które obecnie znajduje się na etapie beta testów. Co to za błędy? Tego na razie nie wiadomo, ale mogą dotyczyć również zabezpieczeń.

Na razie nie wiadomo, kiedy Apple udostępni aktualizację iOS 17.3.1. Najpewniej nastąpi to jeszcze w tym miesiącu. W rzeczywistości może to być obecny lub przyszły tydzień. Wynika to z faktu, że na początku marca spodziewamy się już uaktualnienia z numerkiem 17.4, które wniesie m.in. zmiany związane z nowymi przepisami wprowadzonymi przez Unię Europejską.

