Optic ID z Apple Vision Pro. Jak działa nowa funkcja gogli?

Optic ID z Apple Vision Pro to nowa funkcja oparta na biometrii, którą zaimplementowano w goglach firmy. Jak działa to rozwiązanie? Technologia Optic ID bazuje na rozpoznawaniu tęczówki oka użytkownika Apple Vision Pro. Producent udostępnił na swojej stronie dokument objaśniający działanie nowej funkcji.

Optic ID z Apple Vision Pro to kolejna funkcja oparta na biometrii, która dołącza do rozwiązań znanych ze sprzętów z logo nadgryzionego jabłka. Najpierw było to Touch ID, a potem w iPhone’ach zaimplementowano Face ID. Jak działa nowa technologia? Firma udostępniła dokument na stronach wsparcia, gdzie omawia rozwiązanie.

Optic ID z Apple Vision Pro rozpoznaje tęczówkę

Funkcja Optic ID odpowiada za rozpoznawanie użytkownika noszącego okulary Apple Vision Pro. Działa to na zasadzie rozpoznawania tęczówki oka. Dzięki temu uzyskiwany jest dostęp do licznych funkcji platformy, w tym szybkiego odblokowywania gogli, autoryzacji zakupów, logowania się w aplikacjach i wiele więcej. Wszystko to ma odbywać się w bardzo krótkim czasie.

Optic ID to nowa funkcja biometryczna z Apple Vision Pro.

Co bardzo ważne, wszystkie aplikacje pochodzące ze sklepu App Store i zgodne z Touch ID oraz Face ID działają automatycznie z Optic ID. Tak było również wcześniej w momencie, gdy w iPhone’ach wprowadzono rozpoznawanie twarzy. Dla deweloperów oraz użytkowników jest to duże ułatwienie, bo zaimplementowane wcześniej opcje są ze sobą kompatybilne.

Jak działa nowa funkcja biometryczna

W ten sam sposób, w jaki Touch ID zrewolucjonizowało uwierzytelnianie za pomocą odcisku palca, a Face ID zrewolucjonizowało uwierzytelnianie za pomocą rozpoznawania twarzy, Optic ID rewolucjonizuje uwierzytelnianie za pomocą rozpoznawania tęczówki oka. Funkcja zapewnia intuicyjne i bezpieczne uwierzytelnianie wykorzystujące wyjątkowość tęczówki, możliwe dzięki wysokowydajnemu systemowi śledzenia wzroku Apple Vision Pro, składającemu się z diod LED i kamer na podczerwień. Czytamy na stronie wsparcia technicznego Apple

Za rozpoznawanie tęczówki oka użytkownika gogli Vision Pro opowiadają specjalne czujniki, które działają na zasadzie bezpiecznego światła bliskiemu podczerwieni. Dane z oka są wysyłane i przetwarzane w Secure Enclave oraz w części Neural Engine z procesora Apple M2. Pozwala to na przekształcenie informacji na postać matematyczną. Uzyskane w ten sposób skany są potem porównywane z przechowywanym przez Optic ID wzorcem. Jeśli się zgadzają, to odbywa się automatyczne uwierzytelnienie użytkownika.

Z informacji przekazanych przez Apple wynika, że jest to bardzo skuteczna technologia. Prawdopodobieństwo odblokowywania Vision Pro przez inną osobę zostało tutaj oszacowane na mniejsze od 1 do miliona. Podobnie jest w przypadku Face ID z iPhone’ów. Związane to jest z możliwością rozpoznawania unikalnych wzorów niezależnie od pigmentacji tęczówki. Domyślne ustawienie działa w taki sposób, że w przypadku pięciu nieudanych prób, wymagana jest dodatkowa autoryzacja w postaci podania hasła.

źródło: opracowanie własne