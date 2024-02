Vision Pro ma Lightning. Apple użyło inne złącze niż to z iPhone’ów

Vision Pro to nowe gogle VR/AR Apple, które skrywają pewną tajemnicę. Producent umieścił w nich złącze Lightning, które znamy ze starszych iPhone’ów. W jakim celu firma zaimplementowała taki interfejs? Lightning z Apple Vision Pro umieszczono w baterii, ale jest to inne złącze względem tego z telefonów.

Vision Pro to nowe gogle AR/VR marki Apple, których premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Był to wyczekiwany sprzęt, o czym świadczą pierwsze wyniki sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że w tym gadżecie zaimplementowano złącze Lightning, które niegdyś stosowano w iPhone’ach. Nie jest to jednak ten sam interfejs, który pamiętamy z telefonów z iOS, a nieco inny.

Gogle Apple Vision Pro mają ukryte złącze Lightning

Apple schowało w goglach Vision Pro interfejs przypominający Lightning w baterii urządzenia. Odkrył je dziennikarz Ray Wong, który wykorzystał spinacz do wysuwania tacki SIM i w ten sposób zdołał odczepić kabel podłączony do akumulatora. Gdy zobaczył, co jest w środku, to postanowił podzielić się swoim znaleziskiem ze światem na platformie X.

Gogle Apple Vision Pro mają ukryte złącze Lightning. (fot.: Ray Wong/X)

Schowany w Vision Pro przewód Lightning nie ma jednak takiej samej końcówki, którą znamy z iPhone’ów. Interfejs z telefonów miał 8 pinów. Natomiast ten z gogli jest większy i wykorzystuje 12-pinowe złącze, co widać na udostępnionych przez Wonga zdjęciach. Na części z nich porównał je także z USB C.





Nowe złącze Lightning porównane ze starym i USB C. (fot.: Ray Wong/X)

Po co Apple zdecydowało się na implementację takiego przewodu? Zapewne w celu ułatwienia ewentualnej wymiany na wypadek, gdyby ten uległ jakiemuś uszkodzeniu. Ułatwi to pracę serwisantom. Co jednak najciekawsze, na tym pomysły się nie skończyły.

Okazuje się, że w goglach Vision Pro Apple wykorzystało jeszcze inną wariację złącza Lightning, czego doszukali się specjaliści z iFixit w trakcie rozbiórki gadżetu. Tym razem jest to 10-pinowy port, którego wtyczka jest jeszcze większa. Ukryto go w pasku zestawu słuchawkowego, który jest częścią nowego urządzenia.

Tim Cook wyjaśnia wysoką cenę Apple Vision Pro

Apple Vision Pro to drogie urządzenie. W Stanach Zjednoczonych jego cena została ustalona na poziomie aż 3499 dolarów. W Europie zapłacimy zapewne jeszcze więcej. Głos w tej sprawie zabrał Tim Cook, który postanowił wyjaśnić, dlaczego kwota jest tak wysoka i zrobił to w trakcie omawiania wyników kwartalnych firmy, które udostępniono wcześniej w tym tygodniu.

Cena Vision Pro jest tak wysoka, bo jest to sprzęt „z przyszłości w teraźniejszości”. Takiego stwierdzenia użył Tim Cook. Gogle rzeczywiście nie są tanie i z czasem trafią także na inne rynki, gdzie trzeba będzie zapłacić jeszcze więcej. Co nie zmienia faktu, że chętnych na zakup nie brakowało i do tej pory w Stanach Zjednoczonych sprzedano już ponad 200 tys. egzemplarzy.

