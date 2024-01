iOS 17.4 beta 1 dostępna publicznie. Aktualizacja wprowadza liczne zmiany

iOS 17.4 beta 1 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło publicznie. Co nowego tu znajdziemy? Uaktualnienie wprowadza liczne zmiany oraz nowości. Wiemy, że wraz z iOS 17.4 gigant zamierza dostosować się do nowych przepisów na terenie krajów Unii Europejskiej, ale na tym nie koniec.

iOS 17.4 beta 1 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, której program pilotażowy rozpoczął się w zeszłym tygodniu. Wprowadza ona liczne zmiany oraz nowości. Teraz nadszedł czas na publiczne testy. To oznacza, że oprogramowanie może instalować każdy chętny użytkownik zgodnego telefonu z logo nadgryzionego jabłka. Przy okazji deweloperzy otrzymali uaktualnioną kompilację.

Aktualizacja iOS 17.4 beta 1 dostępna publicznie

Pierwsza publiczna wersja iOS 17.4 beta 1 została udostępniona testerom zapisanym w Apple Beta Software Program dopiero po kilku dniach od kompilacji oddanej w ręce deweloperów. Tym razem trwało to więc nieco dłużej niż zazwyczaj, ale wygląda na to, że firma po prostu potrzebowała na to więcej czasu. Build dostępny dla wszystkich oznaczony jest ciągiem znaków 21E5184k.

Aktualizacja iOS 17.4 beta 1 dostępna dla wszystkich

Warto dodać, że ta sama kompilacja została udostępniona przez Apple także deweloperom aplikacji. Jednak nie jako beta 2 systemu iOS 17.4, a suplement dla istniejącego oprogramowania. W tym przypadku uaktualnienie dystrybuowane drogą OTA waży około 430 MB.

Firma w tym tygodniu udostępniła również pierwsze wersje testowe systemów operacyjnych macOS 14.4 oraz watchOS 10.4, które to również wprowadzają zmiany związane z nowymi przepisami w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Dotyczy to nie tylko możliwości uruchamiania aplikacji pochodzących spoza oficjalnego sklepu App Store. Również wyboru domyślnego oprogramowania, jak przeglądarki internetowej.

Apple w iOS 17.4 beta wprowadziło zmiany obejmujące wybór domyślnej przeglądarki

Użytkownicy po uruchomieniu Safari zobaczą komunikat widoczny na powyższych zrzutach ekranowych. W następnym kroku możliwy jest wybór domyślnej przeglądarki internetowej z propozycji wyświetlanych na liście. Taka opcja w systemie istniała wcześniej, ale teraz staje się bardziej widoczna dla użytkowników, którzy mogą podjąć świadomy wybór.

Uaktualnienie wprowadza liczne zmiany i nowości

Apple w iOS 17.4 beta zaimplementowało nie tylko zmiany związane z dostosowaniem systemu pod kątem DMA. Nowości jest znacznie więcej i obejmują one różne obszary oprogramowania. Co nowego tu znajdziemy?

W aktualizacji umieszczono nowo emoji pochodzące z Unicode 15.1, które zatwierdzono już kilka miesięcy temu. Są też nowości w aplikacji Podcasty i Apple Music oraz pomniejsze udoskonalenia dla innych funkcji. Na finalne wydanie jednak trochę sobie poczekamy.

Aktualizacja dla wszystkich użytkowników iPhone’ów (nie w wersji beta) zostanie udostępniona dopiero za kilka tygodni. Nastąpi to przed 6 marca, bo do tego czasu gigant musi dostosować się do nowych przepisów zaproponowanych przez UE. W drodze jest także CarPlay 2.0.

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne