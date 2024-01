iOS 18 „największą” aktualizacją iPhone’ów w historii. Co szykuje Apple?

iOS 18 to duże uaktualnienie dla iPhone’ów, które Apple zaprezentuje za kilka miesięcy. Nowe informacje mówią o tym, że ma to być „największa” aktualizacja w historii. To oznacza, że producent szykuje z myślą o iOS 18 liczne zmiany oraz nowości. Ma ich być naprawdę dużo i sporo ma bazować na sztucznej inteligencji.

iOS 18 to nowy system operacyjny Apple dla iPhone’ów, którego premiera zbliża się coraz większymi krokami. Wiemy, że uaktualnienie ma wprowadzić wiele nowych funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Nowe informacje dostarczył Mark Gurman, który w przeszłości często serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino. Twierdzi on, że potencjalnie będzie to „największa” aktualizacja w historii telefonów z logo nadgryzionego jabłka.

iOS 18 potencjalnie największą aktualizacją w historii iPhone’a

Apple udostępnia nowe uaktualnienia dla iPhone’ów z kolejnymi dużymi numerkami każdego roku. Jedne z nich przyniosły większe, a inne mniejsze nowości. Gurman uważa, że iOS 18 można potencjalnie już teraz nazwać największą aktualizacją tego systemu operacyjnego w całej jego historii. Jeśli to prawda, to zmian i nowych funkcji będzie tu naprawdę całe mnóstwo.

Gurman ma już pewne informacje o nowościach, które Apple planuje wprowadzić w aktualizacji iOS 18, ale na razie nie podał szczegółów. Twierdzi, że planuje to zrobić w niedalekiej przyszłości i wkrótce zacznie dzielić się tym, co udało się już mu dowiedzieć. Pewne informacje jednak mamy.

Apple szykuje nową Siri

Wraz z aktualizacją iOS 18 mamy zobaczyć odświeżoną Siri. Jak dobrze wiemy, konkurencja w obszarze generatywnej AI poczyniła spore postępy i cyfrowa asystentka z iPhone’ów jest obecnie za nimi w tyle. To ma jednak ulec zmianie i w drodze jest mnóstwo nowości opartych na sztucznej inteligencji.

Apple planuje wprowadzić wraz z nową Siri wiele nowych opcji opartych na AI. Dotyczą one różnych obszarów oprogramowania. Wszystko to sprawi, że korzystanie z telefonów z logo nadgryzionego jabłka będzie jeszcze lepsze. Wiemy, że asystentka ma radzić sobie z bardziej złożonymi zadaniami, a nie jedynie prostymi komendami głosowymi.

W drodze wsparcie dla RCS

Następnie mamy wsparcie dla RCS, co Apple potwierdziło już same. Firma jakiś czas temu przekazała, że zamierza dodać obsługę tej platformy komunikacyjnej do iPhone’ów przed końcem 2024 r. Tak więc zapewne nastąpi to właśnie wraz z aktualizacją iOS 18. Wprowadzi to różne ulepszenia z zakresu konwersacji oraz przesyłania plików, w tym obejmujące lepsze zabezpieczenia.

Efekty prac giganta z Cupertino poznamy już na początku czerwca, bo wtedy spodziewamy się tegorocznej konferencji WWDC 2024. iOS 18 oraz pozostałe z nowych systemów operacyjnych zostaną zaprezentowane pierwszego dnia wydarzenia, w trakcie keynote otwierającego event. Potem oprogramowanie trafi w ręce deweloperów, a w lipcu powinien wystartować publiczny program pilotażowy.

źródło: Bloomberg