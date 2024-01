iOS 17.4 beta to nowe emoji i nie tylko. Co nowego wprowadza aktualizacja?

iOS 17.4 beta jest już dostępne do testów i aktualizacja wprowadza całkiem sporo nowości. Wśród nich są nowe emoji, na które Apple kazało długo czekać. Co nowego wprowadza uaktualnienie iOS 17.4, które dla wszystkich użytkowników iPhone’ów powinno zostać udostępnione w ciągu kilku najbliższych tygodni?

iOS 17.4 beta Apple udostępniło deweloperom aplikacji w czwartek. Aktualizacja wprowadza liczne zmiany dla użytkowników iPhone’ów z Unii Europejskiej, bo firma musi się dostosować do przepisów DMA. Wśród nich jest m.in. możliwość uruchamiania aplikacji spoza App Store, ale na tym nie koniec. Są też nowości, które będą dostępne na wszystkich rynkach. Zobaczmy, co nowego przygotowano.

Apple w iOS 17.4 umieściło nowe emoji

Apple kazało długo czekać na nowe emoji z aktualizacji Unicode 15.1. Dodano je w iOS 17.4 beta 1, a więc wprowadzi je dla wszystkich użytkowników iPhone’ów również finalna wersja tego oprogramowania. Uaktualnienie dodaje zupełnie sześć nowych emotek i są to dwie buźki potrząsające się w orientacji poziomej lub pionowej, feniks, limonka, brązowy grzybek oraz przerwany łańcuch, które widać poniżej.

Co nowego w iOS 17.4 beta? Aktualizacja dodaje m.in. nowe emoji. (foto: Emojipedia)

Oczywiście pojawi się także dużo zmian oraz nowości dla istniejących emoji. Dotyczy to przede wszystkim obrazków ludzi, gdzie wprowadzono liczne nowe opcje. Wszystkie z nich będą dostępne publicznie już za kilka tygodni. Jeśli wyślecie je teraz z własnego urządzenia do użytkowników iPhone’ów ze starszym oprogramowaniem, to nie będą one u nich widoczne.

Co nowego wprowadza aktualizacja dla iPhone’ów

Aktualizacja iOS 17.4 beta 1 wprowadza znacznie więcej nowości. W aplikacji Podcasty dodano automatycznie generowane transkrypcje, które są wyświetlane w audycjach. Ponadto zmodyfikowano dolny pasek. Podobne zmiany pojawiły się w Apple Music, gdzie pierwszą ikonę zmieniono na domek, a sekcję nazwano Ekran główny.

Uaktualnienie wprowadza również nowe opcje dla funkcji odczytywania wiadomości przez Siri. Do tej pory było to możliwe w języku dostępnym dla pozostałych akcji wirtualnej asystentki. Teraz dodano możliwość zmiany. W ustawieniach jest nowość o nazwie Odczytywanie wiadomości, gdzie pojawia się dodawanie dodatkowych języków, które można wybrać z listy. Nie ma tam niestety polskiego.

Apple wprowadziło też pewne modyfikacje do Ochrony skradzionego urządzenia wprowadzone wraz z aktualizacją z numerkiem 17.3. Użytkownicy mogą wybrać w ustawieniach, czy przy zmianie zabezpieczeń zawsze wymagane jest opóźnienie. Wcześniej było to możliwe jedynie podczas przebywania poza znanymi lokalizacjami.

Aktualizacja iOS 17.4 zostanie udostępniona dla wszystkich użytkowników najpóźniej za kilka tygodni. Nastąpi to do 6 marca, bo wtedy Apple będzie musiało dostosować się do nowych przepisów wprowadzonych przez Unię Europejską. Przez najbliższy czas będą odbywać się publiczne beta testy.

