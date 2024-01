CarPlay 2.0 to wiele nowości. Apple ukryło co nowego w iOS 17.4 beta

CarPlay 2.0 to kolejna odsłona platformy Apple dla samochodów. Co nowego tu znajdziemy? Rąbka tajemnicy na temat nowości ujawnia iOS 17.4 beta, czyli oprogramowanie dla iPhone’ów. W nim doszukano się nowych funkcji oraz zmian, które wprowadzi CarPlay 2.0 do aut. Zobaczmy sobie, czego można się spodziewać.