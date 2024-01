iOS 18 to m.in. nowa Siri. Apple szykuje duże zmiany dla iPhone’ów

iOS 18 to aktualizacja dla iPhone’ów, która ma wprowadzić duże zmiany związane ze sztuczną inteligencją. Wśród nich ma być nowa Siri, czyli cyfrowa asystentka Apple, która obecnie pozostaje za konkurencją w tyle. Wraz z iOS 18 ma to ulec zmianie. Apple obecnie inwestuje mnóstwo środków w rozwój generatywnej AI.

iOS 18 to system operacyjny dla iPhone’ów, którego oficjalna prezentacja odbędzie się za kilka miesięcy. Już wcześniej w sieci pojawiały się informacje, jakoby w drodze było sporo nowości związanych ze sztuczną inteligencją. Teraz dowiadujemy się, że w aktualizacji ma pojawić się nowa Siri, czyli odświeżona asystentka cyfrowa Apple, która to niegdyś wyznaczała standardy, a dziś po prostu niedomaga.

Nowa Siri wraz z aktualizacją iOS 18 dla iPhone’ów

Nowa Siri ma być częścią oprogramowania iOS 18 przeznaczonego dla iPhone’ów, ale jest oczywiste, że Apple umieści ją również w pozostałych systemach operacyjnych na inne urządzenia. Tak więc odświeżonej asystentki można spodziewać się w macOS 15 czy watchOS 11. Gigant z Cupertino z pewnością nie ograniczy się do wyłącznie jednej platformy.

Sztuczna inteligencja na smartfonach rozwija się w szybkim tempie, co mamy okazję obserwować na każdym kroku. Google dużo zainwestowało w modele Gemini oraz własnego Barda, czego efekty widać już w przypadku Samsungów Galaxy S24. Natomiast Apple w tym obszarze pozostało za konkurencją w tyle, ale to ma ulec wkrótce zmianie.

iOS 18 to nowa Siri i inne zmiany oraz nowości dla iPhone’ów

Nowa Siri szykowana wraz z iOS 18 ma dysponować znacznie większymi możliwościami w porównaniu do cyfrowej asystentki znanej nam z iPhone’ów dziś. Apple w ostatnich latach przejęło sporo podmiotów zajmujących się sztuczną inteligencją. Oczywiście po to, aby wykorzystać powstałe w ten sposób rozwiązania we własnych produktach. Łącznie gigant z Cupertino od 2017 r. dokonał aż 21 inwestycji powiązanych z firmami zajmującymi się AI. Natomiast Microsoft i Meta w tym samym czasie mogą pochwalić się odpowiednio 12 oraz 11, co podsumował Financial Times.

Efekty inwestycji Apple zobaczymy w postaci zmian

Wszystko to sprawia, że Apple jest na dobrej drodze do wprowadzenia licznych zmian związanych z generatywnym AI i efekty tych prac powinniśmy zobaczyć już wraz z iOS 18 oraz innymi systemami operacyjnymi szykowanymi na drugą połowę 2024 r. Będą one widoczne nie tylko na przykładzie Siri, ale także w pozostałych obszarach oprogramowania.

Apple planuje zaprezentować nowe systemy operacyjne w czerwcu. Nastąpi to w trakcie keynote otwierającego konferencję WWDC 2024. Będą to iOS, tvOS i iPadOS z numerkami 18 oraz macOS 15 i watchOS 11. Potem rozpoczną się beta testy oprogramowania. Natomiast finalne aktualizacje dla wszystkich użytkowników powinny być gotowe we wrześniu. Fani produktów z logo nadgryzionego jabłka mają więc na co czekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne