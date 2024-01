iPhone 16 Pro Max otrzyma nowy sensor. Jaki aparat zaimplementuje Apple?

iPhone 16 Pro Max to smartfon, którego premiera zbliża się małymi krokami. Jaki aparat fotograficzny otrzyma flagowiec firmy Apple na 2024 r.? W sieci pojawiły się nowe informacje obejmujące nowy sensor kamery. W przypadku modelu iPhone 16 Pro Max będzie to Sony IMX903, który ma być o 12 proc. większy.

iPhone 16 Pro Max to smartfon Apple, który zostanie zaprezentowany dopiero we wrześniu. Tak więc premiera odbędzie się dopiero w drugiej połowie 2024 r. Mimo to do sieci co jakiś czas przedostają się nowe informacje. Tym razem są to szczegóły obejmujące aparat fotograficzny, a dokładniej główny sensor kamery, który zostanie połączony z obiektywem szerokokątnym.

Aparat fotograficzny flagowca Apple ma 2024 rok otrzyma nowy sensor

Apple planujecie zaimplementować w modelu iPhone 16 Pro Max nowy sensor mający współpracować z główny obiektywem szerokokątnym. Dostarczy go Sony i ma to być czujnik IMX903 z 48-megapikselową matrycą. Aparat fotograficzny smartfona ma zaoferować bardzo zaawansowane możliwości oraz funkcje.

Aparat fotograficzny z Apple iPhone 16 Pro Max otrzyma nowy sensor

Wykorzystano tu wielowarstwową konstrukcję, która oferuje więcej opcji z zakresu obrazowania. Następnie mamy 14-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC) zapewniający wysokiej jakości konwersję danych obrazu oraz funkcję cyfrowego wzmacniania. Zapewni to lepszy zakres dynamiki i kontroli szumów. Finalnie telefon powinien pozwolić robić zdjęcia o dużo lepszej jakości.

iPhone 16 Pro Max z 12 proc. większym sensorem

Wiemy też, że sensor aparatu fotograficznego smartfona iPhone 16 Pro Max ma być typu 1/1.14″ i będzie o 12 proc. większy w porównaniu do dwóch poprzednich modeli, gdzie Apple zdecydowało się na 1/1.28″. W konsekwencji przełoży się to na zdjęcia w lepszej jakości. Stanie się to możliwe dzięki poprawionemu zakresowi dynamiki czy przechwytywaniu większej ilości światła w słabych warunkach oświetleniowych.

Aparat fotograficzny z modelu iPhone 16 Pro Max czeka jeszcze jedna i bardzo ważna zmiana. Związane to jest z wymianą sensora współpracującego z obiektywem ultraszerokokątnym na taki, który ma 48-megapikselowy czujnik. Obecnie jest to 12 megapikseli.

Apple planuje również zmiany i nowości, które nie są związane z kamerą. Przede wszystkim smartfon iPhone 16 Pro Max może stać się większy od poprzednika, bo w planach jest implementacja wyświetlacza o zwiększonej przekątnej. Jeśli plotki są prawdziwe, to ma to być około 6,9-calowy ekran. W mniejszym telefonie miałby znaleźć się 6,3-calowy panel. Poza tym pod obudową należy spodziewać się mocniejszego procesora Apple A18 Pro.

Premiery nowych telefonów z iOS spodziewajmy się w pierwszej połowie września 2024 r. Do tego czasu nowe smartfony z logo nadgryzionego jabłka będą obiektem jeszcze mnóstwa przecieków.

