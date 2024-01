iOS 16.7.5 i iOS 15.8.1. Apple udostępnia aktualizacje dla starszych iPhone’ów

iOS 16.7.5 i iOS 15.8.1 to uaktualnienia dla starszych modeli iPhone’ów. Co nowego wprowadza aktualizacja? Nie znajdziemy tu nowości. Apple przygotowało poprawki znalezionych błędów związanych z zabezpieczeniami. Dlatego nowe wersje oprogramowania warto zainstalować w jak najszybszym czasie.

iOS 16.7.5 i iOS 15.8.1 to nowe uaktualnienia, które udostępniło Apple wraz z aktualizacją z numerkiem 17.3. Ta ostatnia wprowadziła trochę nowości. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj nowa funkcja o nazwie Ochrona skradzionego urządzenia, która pozwala lepiej zabezpieczyć telefony z logo nadgryzionego jabłka przez złodziejami. Co nowego dodano w pozostałych łatkach dla iPhone’ów? Tutaj nowych rozwiązań zabrakło, ale wprowadzono ważne poprawki znalezionych błędów.

Co nowego wraz z iOS 16.7.5 i iOS 15.8.1

Uaktualnienia iOS 16.7.5 oraz iOS 15.8.1 wprowadzają poprawki dla znalezionych w oprogramowaniu iPhone’ów błędów, która związane są z zabezpieczeniami. Te same luki załatano również w aktualizacji z numerkiem 17.3.

Aktualizacja iOS 16.7.5 usuwa kilka błędów związanych z bezpieczeństwem. Dotyczą one komponentów Apple Neural Engine, curl, ImageIO, przeglądarki Safari, funkcji dostępności oraz wprowadzono cztery patche powiązane z WebKit.

Aktualizacja iOS 16.7.5 i iOS 15.8.1 wprowadza poprawki błędów

Dziur w WebKit jest najwięcej i część z nich pozwala na zdalne wykonanie kodu na iPhonie ofiary. Ataki były możliwe m.in. z wykorzystaniem odpowiednio spreparowanych stron internetowych. Apple wyjaśnia, że wybrane luki mogły już być aktywnie wykorzystywane przez hakerów. Dlatego z aktualizacją lepiej się pospieszyć. Po to, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo własnemu urządzeniu.

Natomiast w przypadku aktualizacji iOS 15.8.1 rozwiązano dwa problemy związane z WebKit. Obie luki odkrył Clément Lecigne z Google Threat Analysis Group. Tutaj również istniała możliwość zdalnego wykonania kodu na urządzeniu ofiary i Apple przestrzega, że dziury były wykorzystywane w oprogramowaniu starszym od wydania z numerkiem 16.7.1. Łatka została udostępniona właścicielom iPhone’ów 6s oraz nowszych telefonów.

Aktualizacja już dostępna dla wszystkich użytkowników iPhone’ów

Jeśli użytkujecie iPhone’a ze starszym oprogramowaniem, to aktualizacje iOS 16.7.5 i 15.8.1 są już dostępna do pobrania. Można je ściągnąć udając się na telefonie do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Pamiętając o tym, że instalacja wymaga ponownego uruchomienia smartfona.

Apple przy okazji udostępniło także aktualizacje systemu iPadOS z tymi samymi numerkami. Rozwiązują one te same problemy na starszych iPadach. Cieszy, że firma pamięta o właścicielach urządzeń, które nie są najnowsze i ich użytkownicy cały czas otrzymują łatki bezpieczeństwa.

