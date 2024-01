iOS 17.3 i watchOS 10.3 dostępne. Co nowego wprowadza aktualizacja?

iOS 17.3 i watchOS 10.3 to nowe uaktualnienia dla sprzętów z logo nadgryzionego jabłka. Co nowego wprowadza aktualizacja? Najwięcej nowości otrzymali właściciele iPhone’ów, w tym Ochronę skradzionego urządzenia. iOS 17.3 oraz watchOS 10.3 są już dostępne dla wszystkich użytkowników sprzętów Apple.

iOS 17.3 i watchOS 10.3 to nowe uaktualnienia dla iPhone’ów oraz zegarków Apple Watch, które zostały udostępnione dla wszystkich użytkowników zgodnie z zapowiedziami. Nastąpiło to po kilku dniach od wydania wersji RC. Co nowego tu znajdziemy? Aktualizacja wprowadza pewne nowości. Oficjalnej wykazy zmian widać niżej.

Aktualizacja iOS 17.3 – co nowego

Ta aktualizacja wprowadza dodatkowe środki bezpieczeństwa dzięki funkcji Ochrona skradzionego urządzenia. To wydanie zawiera także nową tapetę Unity upamiętniającą historię i kulturę Czarnych z okazji Miesiąca Czarnej Historii, a także inne funkcje, poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń dla Twojego iPhone’a.

Ochrona skradzionego urządzenia

Ochrona skradzionego urządzenia zwiększa bezpieczeństwo iPhone’a i Apple ID, wymagając Face ID lub Touch ID bez przywracania hasła do wykonania określonych czynności

Opóźnienie zabezpieczeń wymaga funkcji Face ID lub Touch ID, odczekania godziny, a następnie dodatkowego pomyślnego uwierzytelnienia biometrycznego przed wykonaniem wrażliwych operacji, takich jak zmiana hasła urządzenia lub hasła Apple ID

Ekran blokady

Nowa tapeta Unity honoruje historię i kulturę Czarnych z okazji Miesiąca Historii Czarnych

Muzyka

Współpraca przy listach odtwarzania umożliwia zapraszanie znajomych do dołączenia do Twojej listy odtwarzania i każdy może dodawać, zmieniać kolejność i usuwać utwory

Reakcje emoji można dodać do dowolnego utworu na wspólnej liście odtwarzania

Ta aktualizacja zawiera również następujące ulepszenia:

Obsługa hotelowa AirPlay umożliwia strumieniowe przesyłanie treści bezpośrednio do telewizora w pokoju w wybranych hotelach

Usługa AppleCare i gwarancja w Ustawieniach pokazuje ochronę obejmującą wszystkie urządzenia zalogowane przy użyciu Twojego Apple ID

Optymalizacje wykrywania awarii (wszystkie modele iPhone’a 14 i iPhone’a 15)

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Aby uzyskać informacje na temat zawartości związanej z bezpieczeństwem w aktualizacjach oprogramowania Apple, odwiedź tę witrynę.

Aktualizacja watchOS 10.3 – co nowego

watchOS 10.3 zawiera nowe funkcje, ulepszenia i poprawki błędów, w tym nową tarczę zegarka Unity Bloom, która ma uhonorować historię i kulturę ciemnoskórych w ramach obchodów Miesiąca Czarnej Historii.

Apple wraz z iOS 17.3 i watchOS 10.3 udostępnia także aktualizacje macOS 14.3 Sonoma oraz tvOS i iPadOS z numerkami 17.3.

