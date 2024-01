iPad Air 6 12.9″ z Apple M2 na renderach. Tak wygląda nowy tablet

iPad Air 6 z Apple M2 to nowy tablet z iPadOS, który zobaczymy w marcu. Nowością w ofercie ma być model mający 12,9-calowy wyświetlacz. Do sieci przedostały się rendery oparte na schematach CAD, które ujawniają nam wygląd. Większy tablet iPad Air 6 z czipem Apple M2 otrzyma m.in. złącze USB C czy Smart Connector.

iPad Air 6 z Apple M2 pojawia się w przeciekach od dawna. Wiemy, że gigant z Cupertino planuje dwa tablety z ekranami o różnych przekątnych. Większe z urządzeń ma otrzymać 12,9-calowy wyświetlacz, a więc podobny do tego z modelu Pro. Do premiery pozostało jeszcze kilka tygodni, a tymczasem mamy okazję zobaczyć rendery, które ujawniają nam wygląd oraz planowane przez producenta zmiany.

Rendery tabletu iPad Air 6 12.9″ oparte na schematach CAD

iPad Air 6 12.9″ to większy z dwóch nowych tabletów Apple. Urządzenie ma tak duży wyświetlacz, który jest w jednym z modeli Pro. Ten ostatni również wkrótce zostanie odświeżony i wiemy, że ma otrzymać czip M3. Rendery udostępnione przez serwis źródłowy bazują na schematach CAD sprzętu i ujawniają nam to, czego mamy w niedługim czasie się spodziewać.

Rendery tabletu iPad Air 6 ujawniają nam duży wyświetlacz o przekątnej 12,9 cala, który wypełnia niemal cały przód. Nad ekranem znajduje się kamerka FaceTime. O funkcji Face ID można zapomnieć. Z tyłu Apple umieściło pojedynczy aparat fotograficzny z diodą doświetlającą LED, który przypomina nam projekt z iPhone’ów X i Xs. Natomiast na dole plecków jest 3-pinowe złącze Smart Connector, który zapewni m.in. współpracę z klawiaturą z etui Magic Keyboard, który również w tym roku doczeka się nowej wersji.













Rendery tabletu iPad Air 6 12.9″ z Apple M2

Po bokach obudowy tabletu widać przyciski głośności oraz tackę dla karty SIM. U góry umieszczono włącznik z funkcją Touch ID. Natomiast na dole można dostrzec interfejs USB C. Po obu tych stronach widać również otwory na łącznie cztery głośniki.

Pod obudową czip Apple M2

Wiemy, że oba tablety z serii iPad Air 6 mają otrzymać procesory Apple M2. Układy zapewnią wzrost wydajności w porównaniu do czipów M1, ale nie tak duży, jak to jest w przypadku M3. Ten ostatni znajdzie się pod obudową nowych iPadów Pro, które powinny zostać zaprezentowane w tym samym czasie. Ponadto największą nowością wydaje się być dodanie drugiego rozmiaru w postaci modelu z 12,9-calowym wyświetlaczem.

Apple ma zaprezentować nowe tablety jeszcze w tym kwartale. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że odbędzie się to w marcu 2024 r. Nastąpi to w trakcie specjalnej konferencji lub też poprzez udostępnienie informacji prasowych. Biorąc jednak pod uwagę to, że producent w tym samym czasie chce odświeżyć w zasadzie całe portfolio iPadów, to powinno to odbyć się na specjalnym wydarzeniu, bo z pewnością będzie się czym pochwalić. Zwłaszcza w przypadku modeli Pro, które mają wnieść wiele ciekawych zmian oraz nowości.

