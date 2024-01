iOS 17.3. Przeczytaj, zanim zainstalujesz nową aktualizację dla iPhone’a

iOS 17.3 to nowa aktualizacja dla iPhone’a, którą Apple udostępni w przyszłym tygodniu. Co warto wiedzieć przed jej instalacją? W jednym miejscu zebrałam ważne informacje i wskazówki. Z pewnością warto się z nimi zapoznać przed instalacją iOS 17.3 na iPhonie, gdzie producent wprowadził pewne nowości.

iOS 17.3 to nowa aktualizacja funkcyjna dla iPhone’ów dla siedemnastej wersji oprogramowania, która do niedawna dostępna była w wersji beta. W tym tygodniu Apple udostępniło wydanie RC. To oznacza, że uaktualnienie trafi w ręce wszystkich zgodnych telefonów z logo nadgryzionego jabłka już w przyszłym tygodniu. Co warto wiedzieć przed instalacją software? Zebrałam ważne informacje w jednym miejscu.

Aktualizacja iOS 17.3 wprowadza kilka nowości

Nowości w iOS 17.3 nie ma zbyt wiele. Spodziewajmy się, że więcej nowych funkcji pojawi się wraz z aktualizacją z numerkiem 17.4, która na dniach zostanie udostępniona w ramach programu pilotażowego. Co nie zmienia faktu, że na uwagę z pewnością zasługuje rozwiązanie o nazwie Ochrona skradzionego urządzenia.

Aktualizacja iOS 17.3 wśród nowości wprowadza funkcję Ochrona skradzionego urządzenia

Funkcja Ochrona skradzionego urządzenia to dodatkowa warstwa zabezpieczeń, która ma chronić iPhone’a oraz przechowywane na nim dane w wyniku kradzieży. To tak na wszelki wypadek, gdyby złodziej znał także kod odblokowywania smartfona. Zapisane hasła oraz inne informacje po aktywacji narzędzia wymagają autoryzacji z użyciem Face ID lub Touch ID, co już nie będzie takie proste.

Ponadto Apple w nowym uaktualnieniu dodało również nowości dla Apple Music. Jest to współpraca przy playlistach przez wielu użytkowników. Tutaj pojawia się także możliwość zostawiania reakcji w postaci emoji. Jest też nowa tapeta Unity honorująca historię i kulturę Czarnych z okazji Miesiąca Historii Czarnych. Na koniec warto wspomnieć o obsłudze hotelowej AirPlay i nowe szczegóły związane z gwarancją oraz AppleCare obejmujące posiadane urządzenia.

Nowe uaktualnienie dla iPhone’ów na początku tygodnia

Spodziewajmy się, że aktualizacja iOS 17.3 stanie się dostępna dla wszystkich użytkowników kompatybilnych iPhone’ów w pierwszej połowie przyszłego tygodnia. Może to nastąpić już nawet w poniedziałek. Wraz z nią zostaną zaktualizowane także inne sprzęty z logo nadgryzionego jabłka. Mowa o uaktualnieniach iPadOS i tvOS z numerkami 17.3 oraz watchOS 10.3 i macOS 14.3 Sonoma.

Z natychmiastową instalacją iOS 17.3 na iPhone’ach warto się przez chwilę wstrzymać

Oczywiście z instalacją iOS 17.3 najpierw warto się przez chwilę wstrzymać. Dobrym przykładem zachowania ostrożności jest druga wersja beta tego oprogramowania. Znalazł się tam błąd, który uceglał iPhone’y i trzeba je było przywracać ręcznie. Dlatego warto dmuchać na zimne i odczekać przynajmniej godzinę czy dwie od momentu premiery. Po to, aby upewnić się, że nie ma żadnych raportów ze strony użytkowników na temat wadliwego działania.

źródło: opracowanie własne