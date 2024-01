iOS 17.3 RC i iPadOS 17.3 RC dostępne. Co nowego wnosi aktualizacja?

iOS 17.3 RC i iPadOS 17.3 RC to nowe uaktualnienia dla iPhone’ów oraz iPadów, które Apple udostępniło testerom. To oznacza, że finalna aktualizacja dla wszystkich jest blisko. Co nowego znajdziemy w iOS 17.3 RC oraz iPadOS 17.3? Nowości w tych systemach nie brakuje. Apple udostępniło oficjalny wykaz zmian.

iOS 17.3 RC to aktualizacja, która do niedawna znajdowała się w fazie beta testów. Apple udostępniło finalny build deweloperom oraz członkom biorącym udział w publicznym programie pilotażowym. Wraz z iPadOS 17.3 RC. Uaktualnienie dla wszystkich użytkowników zostanie udostępnione za kilka dni. Co nowego tu znajdziemy? Oficjalny wykaz zmian oraz nowości widoczny jest poniżej.

Aktualizacja iOS 17.3 RC i iPadOS 17.3 RC – co nowego / wykaz nowości

Ta aktualizacja wprowadza dodatkowe środki bezpieczeństwa dzięki funkcji Ochrona skradzionego urządzenia. To wydanie zawiera także nową tapetę Unity upamiętniającą historię i kulturę Czarnych z okazji Miesiąca Czarnej Historii, a także inne funkcje, poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń dla Twojego iPhone’a.

Ochrona skradzionego urządzenia

Ochrona skradzionego urządzenia zwiększa bezpieczeństwo iPhone’a i Apple ID, wymagając Face ID lub Touch ID bez przywracania hasła do wykonania określonych czynności

Opóźnienie zabezpieczeń wymaga funkcji Face ID lub Touch ID, odczekania godziny, a następnie dodatkowego pomyślnego uwierzytelnienia biometrycznego przed wykonaniem wrażliwych operacji, takich jak zmiana hasła urządzenia lub hasła Apple ID

Ekran blokady

Nowa tapeta Unity honoruje historię i kulturę Czarnych z okazji Miesiąca Historii Czarnych

Muzyka

Współpraca przy listach odtwarzania umożliwia zapraszanie znajomych do dołączenia do Twojej listy odtwarzania i każdy może dodawać, zmieniać kolejność i usuwać utwory

Reakcje emoji można dodać do dowolnego utworu na wspólnej liście odtwarzania

Ta aktualizacja zawiera również następujące ulepszenia:

Obsługa hotelowa AirPlay umożliwia strumieniowe przesyłanie treści bezpośrednio do telewizora w pokoju w wybranych hotelach

Usługa AppleCare i gwarancja w Ustawieniach pokazuje ochronę obejmującą wszystkie urządzenia zalogowane przy użyciu Twojego Apple ID

Optymalizacje wykrywania awarii (wszystkie modele iPhone’a 14 i iPhone’a 15)

Co nowego wprowadza iOS 17.3 RC? Apple udostępniło wykaz zmian i nowości

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Aby uzyskać informacje na temat zawartości związanej z bezpieczeństwem w aktualizacjach oprogramowania Apple, odwiedź tę witrynę.

Apple udostępni iOS 17.3 i iPadOS 17.3 dla wszystkich za kilka dni

Wydania RC aktualizacji iOS 17.3 oraz iPadOS 17.3 skierowane są do testerów i deweloperów. Ci mają teraz kilka dni, aby sprawdzić, że wszystko działa jak należy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to oprogramowanie powinno zostać oddane w ręce wszystkich użytkowników iPhone’ów i iPadów na początku przyszłego tygodnia. Pewnie nastąpi to w poniedziałek lub wtorek.

Apple niedługo po udostępnieniu finalnych wersji nowych aktualizacji powinno rozpocząć beta testy kolejnych uaktualnień. Mowa oczywiście o iOS 17.4 i iPadOS 17.4, które zapewne też wniosą pewne nowości, być może też nowe emoji.

