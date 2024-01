iPhone 16 Pro z nowym modemem 5G. Apple szykuje zmiany dla tańszych modeli

iPhone 16 Pro to smartfon Apple, który zostanie zaprezentowany w drugiej połowie 2024 r. Jakie zmiany szykuje producent? Obejmą one m.in. nowy modem 5G. Ponadto w planach są pewnie udoskonalenia, które dotyczą tańszych modeli z serii iPhone 16 bez dopisku Pro w nazwie, które też zobaczymy we wrześniu.

iPhone 16 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka miesięcy. Będą to flagowe telefony Apple na 2024 r. Wraz z nimi zobaczymy dwa tańsze modele. Nowe informacje na ich temat uzyskał analityk Jeff Pu z firmy Haitong International Securities. Jakie zmiany szykuje gigant z logo nadgryzionego jabłka?

Apple w modelach iPhone 16 Pro umieści nowy modem 5G

iPhone 16 Pro ma dostać nowy modem zapewniający łączność z sieciami 5G. Nie będzie to autorski czip Apple, a ponownie dostarczony przez Qualcomma. Ma nim być Snapdragon X75. Natomiast w dwóch pozostałych modelach z serii będzie to X70 umieszczony już w zeszłorocznych modelach z logo nadgryzionego jabłka.

Snapdragon X75 to modem 5G, który Qualcomm zapowiedział blisko rok temu. Znajduje się on w wybranych flagowcach z Androidem, które mają Snapdragona 8 Gen 3. Układ zapewnia lepszą agregację pasm, co przekłada się na wyższe transfery w trakcie pobierania danych. Oferuje on wsparcie dla mmWave oraz Sub-6GHz. Poza tym jego płytka zajmuje o 20 proc. mniej miejsca względem X70 i obniżono zużycie energii o 25 proc.

Apple prawdopodobnie zamierza w przypadku smartfonów iPhone 16 Pro używać określenia 5G Advanced. Na podobny ruch zdecydowano się w 2015 r. dla modeli 6s. Tutaj na opakowaniu telefonów pojawiła się informacja o obsłudze LTE Advanced. Firma pracuje od kilku lat także nad własnym modemem. Jednak napotkano komplikacje i nie ma on być gotowy wcześniej (o ile w ogóle) niż w 2025 r.

W drodze także zmiany dla tańszych telefonów

Pu uważa, że Apple szykuje również zmiany dla dwóch tańszych telefonów z serii iPhone 16. Dotyczy to rozmiaru pamięci operacyjnej RAM, który w 2024 r. zostanie zrównany z modelami Pro. To oznacza, że wszystkie cztery smartfony otrzymają po 8 GB pamięci.

Kolejną zmianą będzie wsparcie dla Wi-Fi 6E. Modele iPhone 16 i 16 Plus mają dostać rozwiązanie, które w zeszłym roku Apple zaimplementowało tylko w edycjach Pro. Pozwoli to na wykorzystanie dodatkowego pasma 6 GHz, co wpłynie na stabilność i szybkość połączeń bezprzewodowych.

Gigant z Cupertino planuje zaprezentować smartfony z serii iPhone 16 we wrześniu 2024 r. Przecieki mówią o tym, że w tym roku wszystkie cztery telefony mogą ponownie dostać ten sam procesor, którym będzie czip A18. Nie jest na razie to pewna informacja, a pozostająca obiektem plotek. Oczywiście zmian i nowości będzie znacznie więcej.

źródło: opracowanie własne