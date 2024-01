iPhone SE 4 to wyczekiwany smartfon Apple, ale nic nie zwiastuje jego premiery w roku 2024. To samo dotyczy nowego iMaca Pro, AirPods Pro 3 czy AirTag 2. Jakich jeszcze produktów z logo nadgryzionego jabłka nie zobaczymy w ciągu nadchodzących 12 miesięcy? Mamy listę urządzeń, na które poczekamy dłużej.

iPhone SE 4, AirTag 2, AirPods Pro 3 czy nowy iMac Pro? To urządzenia Apple, które część fanów marki wypatruje od jakiegoś czasu. Czy rok 2024 przyniesie nam te sprzęty w ofercie? Wygląda na to, że nie i na ich debiut trzeba będzie poczekać nieco dłużej.

Smartfon iPhone SE 4

Apple pracuje nad smartfonem iPhone SE 4 już od dawna. Ma on wnieść spore zmiany w skostniałej już serii. Będą one widoczne przede wszystkim z przodu, gdzie znajdzie się 6,1-calowy ekran OLED-owy z notchem. To oznacza, że zostanie zaimplementowane Face ID, a funkcja Touch ID odejdzie na dobre do lamusa.

Tak może wyglądać smartfon iPhone SE 4

iPhone SE 4 wprowadzi również inne zmiany. Pod obudową znajdzie się nowy procesor z serii Apple Ax. Możliwe, że będzie to czip A18, który w 2024 roku mają otrzymać wszystkie cztery modele 16. Następnie mamy większą baterię oraz złącze USB C, które w telefonach z iOS definitywnie zastąpi wysłużony port Lightning. Nowością będzie również przycisk czynności, który trafił do zeszłorocznych modeli 15 Pro.

Lokalizator Apple AirTag 2

AirTag 2 to nowy lokalizator Apple, który zastąpi w ofercie akcesorium sprzed blisko trzech lat. Analityk Ming Chi Kuo niedawno raportował, że urządzenie ma być masowo produkowane od czwartego kwartału 2024 r. Jego premiera ma jednak odbyć się wcześnie w przyszłym roku. Być może nastąpi to w okolicy marca.

Lokalizator AirTag 2 też nie pojawi się w roku 2024

Apple w lokalizatorze AirTag 2 umieści drugą generację UWB, którą zaimplementowano już w iPhone’ach 15. Pozwoli to na jeszcze dokładniejsze określanie lokalizacji przy większych odległościach. Ponadto ma być to część nowego ekosystemu przestrzennego, który tworzy gigant z Cupertino i jego centrum mają być gogle Vision Pro, których rynkowy debiut odbędzie się w tym kwartale.

Słuchawki AirPods Pro 3

Słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3. generacji to gadżet, którego również nie zobaczymy w ofercie Apple w 2024 roku. Wiemy, że gigant z Cupertino planuje w nich przede wszystkim zaimplementować nowe czujniki, które zwiększą możliwości z zakresu funkcji monitorowania zdrowia oraz aktywności użytkowników. Wśród opcji pod uwagę brane są m.in. pulsometr czy termometr. Na pewno pojawią się także nowe rozwiązania, które zapewnią jeszcze lepszy dźwięk.

Słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3 dopiero w roku 2025

Nowy iMac Pro

Nowy iMac Pro to wyczekiwany komputer stacjonarny, który tworzy Apple. Ma on dostać 32-calowy ekran wykonany w technologii mini-LED. O nowej maszynie wiadomo niewiele. Ma ona otrzymać podzespoły z wyższej półki i zaoferuje dużą wydajność. Pewnie pod obudową znajdzie się czip M3 Ultra, którego spodziewamy się także w nowym modelu Maca Studio. Premiera ma odbyć się w 2025 r.

Składany iPad

Apple testuje również składane ekrany i w pierwszej kolejności nie zamierza zaimplementować ich do iPhone’ów, a produktów z innej kategorii. Tą jest iPad. Takie urządzenie może pojawić się już w 2025 roku, ale na jego temat wiadomo niewiele. Poza tym, że wykorzystano tu koncepcję rozkładanego wyświetlacza z dwóch części połączonych zawiasem.

Apple Watch Ultra z ekranem microLED

Apple Watch Ultra to najdroższy smartwatch z logo nadgryzionego jabłka, który z czasem ma dostać wyświetlacz oparty na technologii microLED. Nowe rozwiązanie to nie wszystko, bo ma on być również nieco większy. Plotki mówią o tym, że ma to być ekran o przekątnej 2,12 cala, czyli o 10 proc. większy względem obecnie stosowanego.

