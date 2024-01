Mac Studio z Apple M3 Ultra w 2024 r. Co z nowym komputerem Mac Pro?

Mac Studio z Apple M3 Ultra to nowy komputer z logo nadgryzionego jabłka, który pojawi się w ofercie później w 2024 r. Wiemy, czego można spodziewać się pod kątem wydajności. Nowy czip to tak naprawdę dwa połączone procesory Apple M3 Pro. Sporo osób zastanawia się nad tym, kiedy pojawi się nowy Mac Pro?

Mac Studio z Apple M3 Ultra ma pojawić się później w tym roku. W sieci pojawiły się nowe plotki związane z tym komputerem. Ma on rzekomo pojawić się w okolicy połowy 2024 r. Co z nowym modelem Mac Pro, który również powinien otrzymać ten procesor? Zobaczmy sobie, co wiadomo o planach giganta z Cupertino na najbliższe miesiące.

Mac Studio z Apple M3 Ultra w połowie 2024 roku

Azjatyckie media raportują (powołując się na branżowe źródła), że nowy Mac Studio z czipem powinien pojawić się w okolicy połowy tego roku. To oznacza, że jego zapowiedź odbędzie się pewnie w trakcie czerwcowej konferencji WWDC24. Nie jest to jednak na razie nic pewnego. Firma może wybrać inny termin i ogłosić produkt poprzez komunikat prasowy.

Apple M3 Ultra będzie bardzo mocnym procesorem. Spodziewajmy się, że będą to po prostu dwa połączone ze sobą czipy Max. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się nawet 32 rdzeni CPU wykonanych w 3-nm litografii. Natomiast GPU powinien składać się z maksymalnie 80 rdzeni i wiemy, że układ graficzny oparty na nowej architekturze zapewnia nawet do 2,5 razy szybsze renderowanie. Ponadto wspiera sprzętowo ray-tracing oraz inne rozwiązania.

Apple M3 Ultra z Mac Studio to dwa połączone czipy Max

Czip Apple M3 Ultra powinien również otrzymać kontroler zunifikowanej pamięci operacyjnej z obsługą kości o łącznym rozmiarze do 256 GB. Natomiast Neural Engine jest o 60 proc. szybszy w porównaniu do tego z czipu M1 i o 15 proc. wydajniejszy w porównaniu do M2. Całość powinna składać się z aż 184 mld tranzystorów, co robi wrażenie.

Kiedy pojawi się nowy Mac Pro

Źródło publikacji nie wspomina o nowym komputerze Mac Pro, który Apple również przygotowuje i powinien on dostać ten sam czip, który trafi do nowego Maca Studio. Mowa oczywiście o wymienionym wcześniej procesorze M3 Ultra. Plany firmy w związku z tą konkretną maszyną nie są znane. Może ona zadebiutować w tym samym czasie, ale z drugiej strony może być zupełnie inaczej. To wyjaśni się dopiero z czasem.

Nowy Mac Studio z Apple M3 Ultra pewnie nie ulegnie większym zmianom wizualnym względem poprzedniej generacji tego komputera. Z wyglądu pewnie będzie podobny, ale dokładne plany producenta w tej materii nie są na razie znane. Na więcej szczegółów przyjdzie nam jeszcze poczekać. Możliwe, że poznamy je bliżej planowanego debiutu.

